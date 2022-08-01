المرور السعودي يتيح إمكانية الدخول في مزاد اللوحات المعدنية عبر أبشر

توفر إدارة المرور العامة بالمملكة العربية السعودية معظم خدماتها إلكترونياً عبر منصة أبشر الإلكترونية، وأصبح كل التعامل المروري منذ فترة بصورة إلكترونية كاملة حيث يستطيع أي شخص من الاستعلام عن المخالفات المرورية وهو جالس في منزله في ثواني معدودة، كما يستطيع حجز مواعيد المرور والاستعلام عن أي تفاصيل يريدها المواطن داخل المملكة العربية.

مزاد اللوحات عبر منصة أبشر الإلكترونية

وأعلنت إدارة المرور بالمملكة عن بدء المزاد العلني عبر منصة أبشر الإلكترونية على اللوحات المميزة بصورة إلكترونية، وأكدت الإدارة أن المزاد سيستمر إلى يوم 3 أغسطس القادم ويحق لكل المواطنين التواجد في المزاد والمشاركة فيه، وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن طريقة الاشتراك في المزاد على اللوحات عبر منصة ابشر، أولاً يفتح المواطن منصة أبشر الإلكترونية ثم يختار كلمة خدماتي الموجودة والضغط على كلمة المرور واختيار المزاد العلني الإلكتروني والدخول والاشتراك مباشرةً في المزاد.

خدمات المرور عبر منصة أبشر الإلكترونية

وتعتبر منصة أبشر الإلكترونية هي المنصة الرائدة في المملكة العربية السعودية بعد أن أصحبت معظم الخدمات تقدم من خلالها، وللمرور نصيب من الخدمات المقدمة حيث تقدم المنصة خدمة حجز مواعيد المرور وخدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية، وتجديد رخصة القيادة والاستعلام عن موعد انتهاء الرخصة، كل هذه الخدمات تقدمها منصة أبشر التي أصبحت المنصة الأولى في تقديم الخدمات داخل المملكة العربية السعودية.