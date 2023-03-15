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بيان هام من المرور السعودي بشأن تنبيه عاجل لجميع قائدي المركبات

أحمد مرسي

أصدرت الإدارة العامة للمرور السعودي منذ قليل بيان عاجل، من أجل التنبيه على قائدي المركبات بضرورة ترك مسافة بينه وبين قائد المركبة الموجودة في الأمام، حيث حذرت الجميع من المخالفة وعدم اتباع التعليمات الصادرة من الإدارة، وذلك لتفادي الاصطدام المفاجئ على الطريق والمحافظة على أنفسهم وأرواح الآخرين.

بيان هام من المرور السعودي بشأن تنبيه عاجل لجميع قائدي المركبات

تنبيه عاجل من المرور السعودي

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وأكد المرور من خلال تغريده عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه من أجل قيادة آمنة يجب ترك مسافة كافية بينك وبين المركبة التي أمامك، وذلك حتى لا يضطر قائد المركبة لاستخدام المكابح بشكل مفاجئ.

لقيادة آمنة اترك مسافة كافية بينك وبين المركبة التي أمامك حتى لا تضطر إلى الاستخدام المفاجئ للمكابح

كما وجهت الإدارة العامة للمرور عدد من النصائح الهامة لقائدي المركبات عند هطول الأمطار، والتي منها في حالة انعدام الرؤية الأفقية، يجب استخدام إشارات التنبيه من أجل تحذير الآخرين بموقع السيارة لمنع الحوادث.

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كما أكد المرور السعودي على ضرورة ترك مسافة بينك وبين المركبات الأخرى، مع ضرورة تخفيف السرعة والتمهل أثناء السير على الطرقات، وأخيراً ضرورة تجنب البرك وتجمعات المياه.

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أحمد مرسي

محرر صحفي مصري بموقع نجوم مصرية،- حاصل على بكالوريوس تربية نوعية قسم إعلام تربوي- متابع للأخبار العالمية والعربية لتوصيل ماهو جديد لمتابعي الموقع.


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