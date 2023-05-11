توضيح هام من المرور السعودي بشأن تجديد الرخصة

أشارت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية على ضرورة تسديد المخالفات المرورية من أجل تجديد رخصة القيادة، مؤكدة للجميع على عدم صحة ما تم تداوله بشأن إمكانية تجديد رخصة قيادة المركبات في ظل وجود مخالفات لم يقوم المواطن أو المقيم بسداد تلك المخالفات قبل التجديد.

هل يمكنك تجديد الرخصة دون تسديد المخالفات؟

شدد المرور على ضرورة سداد المخالفات، مؤكد للجميع أنه أمر إلزامي من أجل إتمام تجديد رخصة القيادة، موضحاً أنه لا صحة لسداد المخالفات بالأقساط، حيث أن التعليمات واللائحة تنص على ضرورة تسديد كل مخالفة لوحدها.

وأضافت الإدارة العامة للمرور أنه يجب تسديد جميع المخالفات حتى يتمكن المستفيد من القيام بأي عملية أو إجراء عبر بوابة أبشر التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية.

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وأوضحت الإدارة العامة للمرور أنه يلزم سداد جميع المخالفات على قائد المركبة عند القيام بتجديد الاستمارة، في حال كانت المركبة الخاصة به باسم البنك، وأنه يمكن للمستفيد الاطلاع على جميع المخالفات من خلال حسابه البنكي.