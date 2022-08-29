المرور يزف نبأ سارَّ للمواطنين والمقيمين بإسقاط رسوم تجديد وغرامات تأخير تلك المركبات حتى انتهاء مهلة مارس

توضيحات هامة من الإدارة العامة للمرور السعودية، للمواطنين والمقيمين، خلال ردها على استفساراتهم وتساؤلاتهم عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات الصُغرى تويتر، في الوقت الذي تتواصل فيه المناشدات لأصحاب المركبات التالفة والمهملة في كافة أنحاء المملكة، بسرعة إسقاطها عبر أبشر وعبر المراكز المعتمدة، وذلك في إطار خطة الحكومة، لمعالجة التشوه البصري بالشوارع والميادين.

إسقاط المركبات التالفة

أما فيما يخص إسقاط المركبات التالفة، الأمر الذي يشغل بال الآلاف من المواطنين والمقيمين من مالكيها، فقد أعلنت إدارة المرور عن إعطاء مهلة تصحيحة ممتدة حتى الأول من مارس من العام المقبل 2023، من أجل إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بإسقاطها، وأطلق حزمة من المزايا والتيسيرات، من أجل سرعة الانتهاء من إجراءاتها، مثل إمكانية الإسقاط إلكترونيًا عبر أبشر، والتواصل مع المراكز المعتمدة للتسليم.

كما أعلنت إعفاء مالكي المركبات الخربة المتقدمين لإسقاطها، من رسوم التجديد وغرامات التأخير، من أجل تحفيزهم على سرعة إنهاء إجراءات الإسقاط، في الوقت الذي بدأت فيها أمانات البلديات من إطلاق حملات إزالتها من الشوارع والميادين، لمعالجة التشوه البصري من وقوفها.

أبرز المعلومات عن إسقاط المركبات التالفة

يتطلب الأمر لإسقاطها أن يكون مالك المركبة على قيد الحياة، كما يجب ألا يكون على المركبة طلب إسقاط قيد الإجراء، مع التسجيل عبر منصة أبشر، ثم الحصول على الرقم المرجعي الذي سيصلك في رسالة عبر جوالك، لتسليمه إلى المركز المعتمد ومكابس الحديد الموافقة على التعهد بتسليم لوحات المركبة المسقطة للمرور خلال 5 أيام عمل من تاريخ إتمام عملية المبايعة.

جدير بالذكر أن جرى استقبال أكثر من 91 ألف طلب إسقاط مركبة تالفة:

أكثر من 91 ألف مركبة مهملة أو تالفة تم إسقاطها من خلال خدمة إسقاط المركبات في منصة أبشر https://t.co/Tv8BOJZKkx#أبشر_يخلّصها pic.twitter.com/I4J7jTex8A — أبشر (@Absher) August 21, 2022

مع العلم أيضًا أنه في حالة فقدان لوحات المركبة التالفة، لابد من الإبلاغ عن فقدان اللوحة أولا ثم التوجه إلى منشآت بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) ومكابس الحديد لإسقاط المركبة.