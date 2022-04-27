تصريحات هامة من المرور السعودي بشأن مخالفة قطع الإشارة.. وكيفية الاستعلام

كشف المرور السعودي عن موعد نزول مخالفة قطع الإشارة، مؤكداً أنه يتم تسجيل تلك المخالفات المرورية في الفترة ما بين يومين إلى خمسة أيام، وجاء ذلك خلال الرد على استفسار أحد المتابعين للمرور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيه: «متى تنزل المخالفة قطع إشارة؟».

المرور السعودي ومخالفة قطع الإشارة

وعلى الفور قام المرور بالرد على الاستفسار قائلاً: «تسجيل المخالفة خلال يومين إلى خمسة أيام»، حيث يحرص المرور السعودي على الرد على جميع المتابعين والمتسائلين من أجل رفع العبء عن جميع المواطنين والوافدين على أراضي المملكة، حيث يتم التواصل إلكترونياً من المنزل أو العمل مما يوفر الوقت والجهد على الجميع.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

يمكنك الآن الاستعلام عن المخالفات المرورية بالمملكة العربية السعودية من خلال عدة خطوات بسيطة يجب اتباعها كما يلي:

يجب أولاً الدخول على موقع وزارة الداخلية أبشر.

ضرورة الضغط على الاستعلامات الإلكترونية.

يجب اختيار المرور.

على المستفيد اختيار استعلام المخالفات المرورية.

ضرورة إدخال رقم اللوحة الخاص بالمركبة.

ضرورة إدخال الرقم التأكيدي الذي يظهر أسفل الشاشة.

يجب الضغط على كلمة استعلام.

خلال ثواني بسيطة سوف تظهر أمامك كافة التفاصيل الخاصة بالمخالفات المرورية.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

أتاح المرور السعودي لجميع المواطنين والمواطنات بالمملكة العربية السعودية الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال رقم الهوية كما يلي:

يجب الدخول على منصة أبشر.

ضرورة إدخال رقم العضوية الخاص بقائد المركبة.

على المستفيد إدخال الرمز الخاص بقائد المركبة ثم الضغط على أيقونة عرض.

يجب ملء جميع الخانات التي تظهر أمام في النافذة الجديدة.

خلال ثواني سوف تظهر أمامك جميع المخالفات بالمكان والزمان.

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