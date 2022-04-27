تصريحات هامة من المرور السعودي بشأن مخالفة قطع الإشارة.. وكيفية الاستعلام

سامي علي

كشف المرور السعودي عن موعد نزول مخالفة قطع الإشارة، مؤكداً أنه يتم تسجيل تلك المخالفات المرورية في الفترة ما بين يومين إلى خمسة أيام، وجاء ذلك خلال الرد على استفسار أحد المتابعين للمرور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيه: «متى تنزل المخالفة قطع إشارة؟».

تصريحات هامة من المرور السعودي بشأن مخالفة قطع الإشارة.. وكيفية الاستعلام
المحتويات
المرور السعودي ومخالفة قطع الإشارة
خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة
الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

المرور السعودي ومخالفة قطع الإشارة

وعلى الفور قام المرور بالرد على الاستفسار قائلاً: «تسجيل المخالفة خلال يومين إلى خمسة أيام»، حيث يحرص المرور السعودي على الرد على جميع المتابعين والمتسائلين من أجل رفع العبء عن جميع المواطنين والوافدين على أراضي المملكة، حيث يتم التواصل إلكترونياً من المنزل أو العمل مما يوفر الوقت والجهد على الجميع.

تصريحات هامة من المرور السعودي بشأن مخالفة قطع الإشارة.. وكيفية الاستعلام 1 27/4/2022 - 2:21 م

المرور يُعلن رسميًا إعفاء تلك المركبات من رسوم التجديد وغرامات التأخير

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

يمكنك الآن الاستعلام عن المخالفات المرورية بالمملكة العربية السعودية من خلال عدة خطوات بسيطة يجب اتباعها كما يلي:

  • يجب أولاً الدخول على موقع وزارة الداخلية أبشر.
  • ضرورة الضغط على الاستعلامات الإلكترونية.
  • يجب اختيار المرور.
  • على المستفيد اختيار استعلام المخالفات المرورية.
  • ضرورة إدخال رقم اللوحة الخاص بالمركبة.
  • ضرورة إدخال الرقم التأكيدي الذي يظهر أسفل الشاشة.
  • يجب الضغط على كلمة استعلام.
  • خلال ثواني بسيطة سوف تظهر أمامك كافة التفاصيل الخاصة بالمخالفات المرورية.

تصريحات هامة من المرور السعودي بشأن مخالفة قطع الإشارة.. وكيفية الاستعلام 2 27/4/2022 - 2:21 م

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

أتاح المرور السعودي لجميع المواطنين والمواطنات بالمملكة العربية السعودية الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال رقم الهوية كما يلي:

  • يجب الدخول على منصة أبشر.
  • ضرورة إدخال رقم العضوية الخاص بقائد المركبة.
  • على المستفيد إدخال الرمز الخاص بقائد المركبة ثم الضغط على أيقونة عرض.
  • يجب ملء جميع الخانات التي تظهر أمام في النافذة الجديدة.
  • خلال ثواني سوف تظهر أمامك جميع المخالفات بالمكان والزمان.

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سامي علي

كاتب ومحرر في موقع نجوم مصرية وعدد من المواقع الإخبارية حاصل على دراسات عليا في القيادة، ومن أفضل هواياتي متابعة الأخبار العاجلة ونقلها لجميع عشاق الموقع الكرام



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