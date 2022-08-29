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المرور السعودي للأباء: جلوس الأطفال دون العاشرة في المقعد الأمامي مخالفة مرورية

أحمد مراد

صرح الحساب الرسمي للمرور السعودي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وأرسل تنويها للآباء، بأن جلوس الأطفال دون سن العاشرة يعرض حياتهم للخطر، وأضاف الحساب الرسمي، بأنه من أجل الحفاظ على سلامة أبناءنا يجب الحرص على وجود مقعد مخصص لهم في المقاعد الخلفية، وذلك مع ربط حزام الأمان.

المرور السعودي للأباء: جلوس الأطفال دون العاشرة في المقعد الأمامي مخالفة مرورية

وإليك نص التنبيه كما ورد:

جلوس الأطفال لمن هم دون سن العاشرة في المقعد الأمامي يعرض حياتهم للخطر، ومن أجل سلامتهم يجب الحرص على وجود مقعد مخصص لهم في المقاعد الخلفية مع الالتزام بربط حزام الأمان. ⁧

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المرور السعودي للأباء: جلوس الأطفال دون العاشرة في المقعد الأمامي مخالفة مرورية

وفي سياق آخر، قام المرور السعودي بتوجيه المزيد بالنصائح للطلاب في أثناء استقلال الحافلة المدرسية، وهذه النصائح تتلخص فيما يلي:

  • الالتزام بالجلوس في المقعد المخصص.
  • ربط حزام الأمان، والالتزام بذلك.
  • عدم إخراج اليد بأي حال من النافذة.
  • عدم الاندفاع لركوب الحافلة المدرسية، إلا في حالة أنها وقفت بشكل تام وكامل.
  • التأكد من خلو الطريق من المركبات المارة أثناء العبور لركوب الحافلة المدرسية.

يشار إلى أن إدارة المرور السعودي تمكنت في الفترة الأخيرة من ضبط عدد من الدراجات الآلية المخالفة للقوانين، وذلك ضمن الحملات الميدانية المستمرة لضبط عملية المرور في الشارع السعودي.

وأهابت إدارة المرور بالمواطنين السعوديين، بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور، وذلك بعد الإعلان عن ضبطها 671 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار، مصري الجنسية، خريج آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام، حاصل على دبلوم عام فى التربية جامعة الأزهر، حاصل على دبلوم مهني في التربية الخاصة.


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