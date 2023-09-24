المرور السعودي.. ضبط 622 دراجة آلية مخالفة في المملكة
أعلن المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، عن نجاح الحملة الميدانية للمرور السعودي، لضبط الدراجات الآلية المخالفة في ضبط 622 دراجة مخالفة بمختلف مناطق المملكة خلال الفترة من 17 إلى 23 سبتمبر الجاري.
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ويأتي ذلك في إطار الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور.
وأهاب المرور على حسابه بمنصة إكس، بالجميع التعاون، والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.
إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة تنفذ الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة
#المرور_السعودي pic.twitter.com/koOKcBa9Ti
— المرور السعودي (@eMoroor) September 24, 2023