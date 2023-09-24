المرور السعودي.. ضبط 622 دراجة آلية مخالفة في المملكة

أعلن المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، عن نجاح الحملة الميدانية للمرور السعودي، لضبط الدراجات الآلية المخالفة في ضبط 622 دراجة مخالفة بمختلف مناطق المملكة خلال الفترة من 17 إلى 23 سبتمبر الجاري.

المرور السعودي الحملة المرورية لضبط الدراجات الآلية المخالفة ـ المرور السعودي على إكس

ويأتي ذلك في إطار الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور.

وأهاب المرور على حسابه بمنصة إكس، بالجميع التعاون، والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.