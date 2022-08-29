المرور السعودي: جلوس الأطفال في المقاعد الأمامية مخالفة مرورية

قالت إدارة المرور السعودي التابعة لوزارة الداخلية أن جلوس الأطفال في المقاعد الأمامية يعد من المخالفات المرورية، حيث أن جلوسهم في المقاعد الأمامية سوف يعرض حياتهم للخطر.

المرور السعودي

نوهت إدارة المرور السعودي على عدم جلوس الأطفال ومن هم دون العشر سنوات من الجلوس في المقاعد الأمامية للسيارات وذلك تجنبا لحدوث الإصابة الخطيرة للأطفال إذا حدثت مشكلة للسيارات من تصادم أو غيره.

كما نوهت أنه من الضروري وجود مقاعد للأطفال في المقاعد الخلفية للسيارة مع ضرورة ربط أحزمة الأمان لسلامة الأطفال، جاء ذلك القرار بعد عودة موسم الدراسة حيث كان معظم الآباء يصطحبون أبنائهم للمدارس ويجلسون في المقاعد الأمامية للسيارة مما قد يشكل خطورة على حياة الأطفال.

جلوس الأطفال لمن هم دون سن العاشرة في المقعد الأمامي يعرض حياتهم للخطر، ومن أجل سلامتهم يجب الحرص على وجود مقعد مخصص لهم في المقاعد الخلفية مع الالتزام بربط حزام الأمان. ⁧#المرور_السعودي⁩

⁧#الوقاية_أمان pic.twitter.com/IQsJea83JJ — المرور السعودي (@eMoroor) August 29, 2022

المخالفات المرورية

تعرف على قائمة المخالفات المرورية للعام 1444هـ.

سير المركبة بدون اللوحات المعدنية.

سير المركبة عكس الاتجاه.

تركيب أجهزة صوت مخالفة مثل الحكومية.

القيادة تحت تأثير مسكرات أو مخدرات.

قيادة سيارة بسرعات غير قانونية، مع تجاوز السرعات المحددة.

تجاوز إشارات المرور الضوئية.

قيادة السيارة بدون تجهيزات الأمان.

عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير في الأنفاق والطرق التي تكون فيها الرؤية غير واضحة.

عدم التوقف أثناء إشارة رجل المرور وعدم اتباع تعليماته.

القيادة برخصة منتهية الصلاحية.

عدم ربط أحزمة الأمان أثناء القيادة.

عدم مراعاة قواعد الأفضلية حيث تكون الأفضلية للقادم من اليمين.

استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

السير في مسارات غير المخصصة.

هذا بالإضافة إلى عدد من المخالفات يمكنك التعرف عليها عن طريق زيارة موقع وزارة الداخلية السعودي.