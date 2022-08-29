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المرور السعودي: جلوس الأطفال في المقاعد الأمامية مخالفة مرورية

محمود الشريف

قالت إدارة المرور السعودي التابعة لوزارة الداخلية أن جلوس الأطفال في المقاعد الأمامية يعد من المخالفات المرورية، حيث أن جلوسهم في المقاعد الأمامية سوف يعرض حياتهم للخطر.

أبشر المخالفات المرورية

المرور السعودي

نوهت إدارة المرور السعودي على عدم جلوس الأطفال ومن هم دون العشر سنوات من الجلوس في المقاعد الأمامية للسيارات وذلك تجنبا لحدوث الإصابة الخطيرة للأطفال إذا حدثت مشكلة للسيارات من تصادم أو غيره.
كما نوهت أنه من الضروري وجود مقاعد للأطفال في المقاعد الخلفية للسيارة مع ضرورة ربط أحزمة الأمان لسلامة الأطفال، جاء ذلك القرار بعد عودة موسم الدراسة حيث كان معظم الآباء يصطحبون أبنائهم للمدارس ويجلسون في المقاعد الأمامية للسيارة مما قد يشكل خطورة على حياة الأطفال.

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المخالفات المرورية

تعرف على قائمة المخالفات المرورية للعام 1444هـ.

  • سير المركبة بدون اللوحات المعدنية.
  • سير المركبة عكس الاتجاه.
  • تركيب أجهزة صوت مخالفة مثل الحكومية.
  • القيادة تحت تأثير مسكرات أو مخدرات.
  • قيادة سيارة بسرعات غير قانونية، مع تجاوز السرعات المحددة.
  • تجاوز إشارات المرور الضوئية.
  • قيادة السيارة بدون تجهيزات الأمان.
  • عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير في الأنفاق والطرق التي تكون فيها الرؤية غير واضحة.
  • عدم التوقف أثناء إشارة رجل المرور وعدم اتباع تعليماته.
  • القيادة برخصة منتهية الصلاحية.
  • عدم ربط أحزمة الأمان أثناء القيادة.
  • عدم مراعاة قواعد الأفضلية حيث تكون الأفضلية للقادم من اليمين.
  • استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.
  • السير في مسارات غير المخصصة.

هذا بالإضافة إلى عدد من المخالفات يمكنك التعرف عليها عن طريق زيارة موقع وزارة الداخلية السعودي.

محمود الشريف

كاتب محتوى إلكتروني ومحرر مقالات، حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال.


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