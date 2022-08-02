تحذير عاجل من المرور السعودي بشأن عبور الأودية والشعاب والغرامة المالية

حذر المرور السعودي منذ قليل جميع المواطنين والوافدين على أراضي المملكة العربية السعودية، من عبور الأودية والشعاب أثناء جريان المياه، موضحاً أنه تصرف جسيم يعرض حياة هؤلاء الأشخاص للخطر، وأنه يُعد مخالفة مرورية قوية تصل غرامتها إلى عشرة آلاف ريال سعودي.

المرور السعودي وغرامة عبور الأودية والشعاب

وأوضح الحساب الرسمي للمرور السعودي على موقع التواصل الاجتماعي المصغر “تويتر”، أن عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها، تصرف غير مرغوب فيه، وأنه جسيم يعرض حياة المواطنين والوافدين للخطر، وأن الغرامة المالية لتلك المخالفة تتراوح ما بين 5 آلاف ريال وحتى 10 آلاف ريال.

وهنا يجب على جميع المواطنين والمقيمين اتباع تعليمات المرور، وعدم عبور الشعاب والأودية في حال جريان الماء فيها، وذلك من أجل عدم التعرض للغرامة المالية الكبيرة التي أعلن عنها المرور، فضلاً عن تعريض حياتهم للخطر.

نصائح للقيادة

وقام المرور السعودي بتوجيه نصائح هامة للقادة الآمنة خلال الظروف الجوية الطارئة والضباب، وذلك من أجل سلامة الجميع وعدم تعرض حياة الآخرين للخطر، حيث أكد على ضرورة الالتزام بقواعد السلامة المرورية للقيادة بشكل سليم.

يجب استخدام أنوار الضباب في حال توافرها في السيارة.

عدم استخدام النوار العالي.

يجب على السائق تخفيف السرعة.

يجب عدم التوقف بشكل مفاجئ.

في حال وجود عطل بالسيارة يجب إيقاف المركبة خارج الطريق مع ضرورة استخدام أنور التنبيه.

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