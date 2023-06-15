المركز الوطني للوقاية.. فحص المواشي بمنافذ العاصمة المقدسة

يستعد المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بمنطقة مكة المكرمة، لخطة تشغيلية لموسم الحج للعام الحالي 2023، من خلال توفير الكوادر البيطرية المتخصصة التي تعمل في منافذ العاصمة المقدسة بدءاً من 15 ذي القعدة الحالي، وحتى انتهاء موسم الحج، وذلك للفحص الدقيق للمواشي والتأكد من مصدرها وسلامتها.

مراقبة الأسواق

قام الرئيس التنفيذي لمركز وقاء المهندس أيمن الغامدي بجولة تفقدية لمقار عمل فرق المركز للإطلاع ومتابعة إكتمال جاهزية خطة الحج، التي تشتمل على مسار تنظيم أعمال فرق السيطرة على الأمراض الوبائية، حيث ضمت تجهيز 7 فرق في منافذ العاصمة المقدسة، هي الكعكية ـ الشميسي القديم ـ الشرائع ـ النورية ـ الحسينية ـ جعرانة ـ الهدا» إضافة إلى فرق المساندة والطوارئ التي تضم فرقة لمراقبة الأسواق والمسالخ بالعاصمة المقدسة وفرق المساندة الميدانية.

إجراءات التطهير

أوضح مدير فرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة الدكتور غالب الصاعدي، أن المركز وضمن إطار استعداداته عقد حلقة نقاش عمل للعاملين بالفرق البيطرية لتدريب الكوادر على برنامج فرق الحج وآلية العمل، ومناقشة مهام فرق المنافذ، ومواقع الفرق البيطرية ومهام عمل الإدارات المختلفة المشاركة، حيث ناقشت الورشة الإجراءات الإدارية والإجراءات المتخذة في حالة اكتشاف حالة مرضية في أحد المواقع، وإجراءات التطهير والتعقيم والتدابير الوقائية اللازمة عند استخدام المركبات الميدانية.