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المركز الوطني للقياس qiyas يعلن عن نتائج الفترة الأولى من إختبار القدرة المعرفية

كتب حسين كرازفي آخر تحديث
المركز الوطني للقياس qiyas يعلن عن نتائج الفترة الأولى من إختبار القدرة المعرفية
المركز الوطني للقياس

نرصد لكم في موقع نجوم مصرية تفاصيل إعلان المركز الوطني للقياس والتقويم في دولة المملكة العربية السعودية عن نتائج الفترة الأولى من إختبار القدرة المعرفية، حيث أعلن المركز الوطني اليوم الخميس الموافق 18-07-2019 قبل ساعات قليلة عن نتائج الإختبارات، وقد اوضح المركز ان إختبار القدرة المعرفية مخصص للطلاب البكالوريس والماجستير، بالإضافة يهم لكافة المواطنين السعوديين الذين يرغبون في التقديم على الوظائف الإدارية في نظام الخدمة المدنية للمراتب السادسة والسابعة والثامنة، ويعتبر إختبار قياس من أبرز وأهم الإختبارات في السعودية حيث يساعد المواطنين في جميع مجالات الحياة .

إختبار قياس qiyas

يعتبر قياس qiyas من أهم الإختبارت وأبرزها في دولة المملكة، وقد كشفت وزارة الخدمة المدنية على أن إختبار القدرة المعرفية هو من أبرز متطلبات في الوظائف الإدارية لكافة الجامعيين من كلا الجنسين للمراتب السادسة والسابعة والثامنة، وقد كشفت الوزارة على أنه تم البدء بتطبيق إختبار القدرة المعرفية في تاريخ 02-02-1440 هـ، وتعمل وزارة الخدمة المدنية على تطبيق العديد من الإختبارت المعرفية للمفاضلات الوظيفية، وذلك من باب حرص الوزارة على تطبيق مبدأ العدالة بين كافة المتقدمين من خريجي المؤسسات التعليمية الأهلية والحكومية.

رابط الإستعلام عن نتائج إختبار قياس qiyas

كشف المركز الوطني للقياس والتقويم qiyas عن كافة نتائج الإختبار بالإضافة إلى مواعيد الإعلان عن نتائج الفترة الثانية والثالثة، وقد أعلنت عن روابط من أجل معرفة النتائج، ويمكنك زيارة الرابط التالي هـــنـــا للإستعلام عن النتائج، إما لمعرفة مواعيد الفترة الثانية والثالثة من هـــنــا

عن الكاتب

حسين كراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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