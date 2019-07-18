المركز الوطني للقياس و التقويم في السعودية يعلن عن نتائج القدرة المعرفية 1440

قام المركز الوطني للقياس والتقويم بالمملكة العربية السعودية، قبل قليل بالإعلان عن نتائج اختبار القدرة المعرفية للفترة الأولى لعام 2019_1440، و كما و أكد أنه يمكن لجميع المتقدمين لاختبارات القدرات المعرفية الاستعلام عن النتيجة الكترونيا عبر رقم التحقق أو رقم الهوية الخاص بكل متقدم، يهدف المركز الوطني للقياس و التقويم، إلى رفع كفاءة الطلاب و التعليم العالي و المتوسط و تنمية المهارات الحياتية في مختلف المجالات و على الأخص المجال الوظيفي و التعليمي.

نتائح قياس القدرة المعرفية لعام 2019_1440

نتائج اختبار القدرة المعرفية 1440، حيث يسعى الجميع إلى الحصول على النجاح من أجل الحصول على الوظائف التي كانت قد أعلنت عنها المملكة العربية السعودية و خاصة هيئة الخدمة المدنية، و لكن بشرط الحصول على المؤهلات الجامعة للذكور و الإناث، و تم الانتهاء من أعمال التصحيح وفقاً للخريطة التي نشرها المركز السعودي.

رابط الإستعلام عن نتيجة اختبار القدرة المعرفية 2019_1440

يمكنك الاستعلام عن نتائج اختبار القدرة المعرفية 1440 من خلال الضغط على الرابط التالي، و يتم معرفة النتيجة من خلال رقم التحقيق أو رقم الهوية الخاص بكل متقدم، أو الاستعلام عن طريق الرقم الموحد 555339200.

و كان قد اوضح المركز الوطني للقياس و التقويم في وقت سابق أن نتائج القدرات المعرفية وزارة العدل لا تظهر إلا من خلال رابط نتائج قياس، ولا يوجد أي موقع آخر.