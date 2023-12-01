المركز الوطني للأرصاد يُصدر عدداً من التحذيرات، وطقس العرب يتوقَّع أجواءً غير مستقرة من السبت حتى الإثنين

توقَّع مركز طقس العرب الإقليمي أن يستمر تأثر المملكة العربية السعودية غداً السبت بأحوال جوية مستقرة بوجه عام في أغلب المناطق، بينما تظهر السحب الرعدية المحلية الممطرة فوق الأجزاء الجنوبية الغربية، قبل أن يبدأ امتداد المنخفض الجوي في طبقات الجو العالية اعتباراً من مساء السبت، مع حالة من عدم الاستقرار الجوي في بعض المناطق، ونشاط السحب الركامية على أجزاء من غرب وجنوب غرب المملكة، نجوم مصرية والتفاصيل.

أمطار وصواعق رعدية - المصدر: الذكاء الاصطناعي مايكروسوفت بينغ

أجواء غير مستقرة تبدأ مساء السبت

وتوقَّع مركز طقس العرب أن تتكاثر السحب وتهطل زخات متفاوتة الشدة من الأمطار الرعدية شمال المدينة المنورة والجوف اعتباراً من ساعات ما بعد منتصف ليل السبت وفجر الأحد تزامناً مع تأثُّر أجزاء من شمال وغرب المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي.

ورجَّح طقس العرب أن تشتد حالة عدم الاستقرار الجوي بشكلٍ تدريجي فجر وصبيحة ونهار يوم الأحد، وتمتد الأمطار الغزيرة والصواعق الرعدية يرافقها زخَّات البَرَد لتشمل أجزاءً جديدة من منطقة الجوف وحائل، إضافة إلى أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وجدة.

درجات الحرارة اليوم في السعودية

من جانبه سجَّل المركز الوطني للأرصاد بالمملكة اليوم الجمعة وصول درجة الحرارة في مكة المكرمة إلى 35 مئوية، فيما وصلت درجة الحرارة بالمدينة المنورة إلى 32 وكانت بحدود 26 درجة مئوية في العاصمة السعودية الرياض، بينما سجَّلت طريف أقل درجات الحرارة اليوم بالسعودية مع 6 درجات مئوية، ووصلت نسبة الرطوبة إلى 90 بالطائف.

أمطار متوسطة في 7 مناطق غداً السبت

وفي تقريره حول حالة الطقس من السبت وحتى الإثنين القادم، توقَّع المركز أن تشهد معظم مناطق #المملكة أمطاراً رعدية خفيفة إلى متوسطة الشدة تمتد على أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية

الأرصاد تحذِّر من الأتربة المثارة والأمطار والضباب

وأصدرت الأرصاد الجوية في السعودية عدداً من التحذيرات باللُّون الأصفر حذَّر خلالها من تأثير الأتربة المثارة والرياح النشطة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية 3-5 كم، في أجزاء من المدينة المنورة ومكة المكرمة وعسير.

كما حذَّر المركز من تأثير الأمطار الخفيفة والرياح النشطة والصواعق الرعدية وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية في أجزاء من تبوك والحدود الشمالية وحائل.

وحذَّرت الأرصاد الجوية من تأثير الضباب وشه انعدام مستوى الرؤية الأفقية من 1-3 كم في أجزاء من الشرقية حتى الساعة التاسعة من صباح السبت.