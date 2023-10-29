المركز الوطني للأرصاد يُصدر عدداً من التحذيرات باللُّون الأحمر، أمطار غزيرة وسيول وصواعق رعدية في عدة مناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية عدداً من التحذيرات باللُّون الأحمر شملت مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف ونبَّه المركز من تأثير الأمطار الغزيرة والصواعق الررعدية والرياح الشديدة وانعدام مستوى الرؤية الأفقية وجريان السيول وارتفاع الموج إلى أكثر من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة فوق البحر الأحمر، نجوم مصرية والتفاصيل.

أمطار غزيرة وسيول وصواعق رعدية في السعودية - المصدر: الذكاء الاصطناعي بينغ

أمطار غزيرة وسيول في مكة والمدينة

وفي تقريره حول حالة الطقس اليوم الأحد، توقَّع المركز الوطني للأرصاد تساقط الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة الشدة تؤدي إلى جريان السيول، ومصحوبة بزخات البَرَد والرياح النشطة على أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، وتبوك، والجوف والحدود الشمالية. مع استمرار فرص تساقط الأمطار الرعدية ونشاط الرياح على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.

حالة الطقس في البحر الأحمر والخليج العربي

وتوقَّع المركز أن تصل سرعة الرياح السطحية فوق البحر الأحمر إلى أكثر من 60 كم/ساعة وارتفاع الموج أكثر من مترين ونصف، وحالة البحر “مائج” مع تكّوُّن السُحب الرعدية المُمطرة. فيما تصل سرعة الرياح السطحية فوق الخليج العربي إلى 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج “متر” والبحر خفيف الموج.

درجات الحرارة ونسب الرطوبة بالسعودية

كما توقَّع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة استمرار انخفاض درجات الحرارة بشكلٍ عام حيث تكون أعلى درجات الحرارة في مكة المكرمة وجدة والدمام مع 33 درجة مئوية، فيما تصل أقل درجات الحرارة بالسودة إلى 10 درجات مئوية، والرطوبة 95 في هدة مناطق.

ماشاء الله تبارك الله امطار الشعيبه جنوب #جده_الآن pic.twitter.com/ve6HLc7oev — فهد الطهيفاني (@f_ahad27) October 29, 2023

“الطُرق” تطالب الجميع بالحذر وتجنُّب السرعات العالية

من جانبها شدَّدت الهيئة العامة للطرق بالمملكة على ضرورة الحرص على القيادة بأمان أثناء هطول الأمطار، وتجنُّب السرعات العالية، مع عدم الضغط على الفرامل بقوة، وتجنُّب أماكن تجمع المياه، إضافة إلى ترك مسافة أمان واستخدام إشارات التنبيه مع تشغيل مساحات الزجاج بشكلٍ مستمر.

وختاماً إليك عزيزي القارئ مجموعة من الصور التعييرية حول الأمطار الغزيرة والسيول والصواعق الرعدية في السعودية، والتي تمَّ تصميمها اعتماداً على الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت بينغ