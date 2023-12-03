المركز الوطني للأرصاد يُحذِّر من الأمطار والسيول والصواعق الرعدية، ودرجة الحرارة 4 مئوية في السودة

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية عدداً من التحذيرات التي شملت أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك وحائل والشرقية والباحة والحدود الشمالية، كما توقَّع المركز في تقريره حول حالة الطقس اليوم الأحد أن تستمر فرص تساقط الأمطار الرعدية والرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، نجوم مصرية والتفاصيل.

شجر نخيل وأمطار وصواعق رعدية - المصدر: الذكاء الاصطناعي مايكروسوفت بينغ

حالة الطقس اليوم في البحر الأحمر والخليج العربي

وفي تقريره حول حالة الطقس اليوم فوق البحر الأحمر، رجَّح المركز الوطني للأرصاد بالسعودية أن تكون سرعة الرياح السطحية على النحو التالي:

شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي. شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط، جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي. تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

كما توقَّع المركز أن يصل ارتفاع الموج إلى أعلى من مترين وحالة البحر متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

أمَّا في الخليج العربي فتكون الرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة. وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

درجات الحرارة اليوم في السعودية

وتوقَّع المركز الوطني للأرصاد أن تصل درجة الحرارة إلى 33 مئوية في كلِّ من مكة المكرمة ومدينة جدة وينبع، فيما تكون 31 درجة مئوية بالمدينة المنورة و25 بالعاصمة السعودية الرياض، وتسجِّل السودة انخفاضاً كبيرة في درجات الحرارة الصغرى حيث تصل إلى 4 درجات مئوية، وتكون أعلى نسب الرطوبة اليوم 90 في جدة وأبها والباحة والسودة والطائف.

أمطار متوسطة وصواعق رعدية في مكة المكرمة

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرات من الأمطار المتوسطة وتساقط البَرَد وجريان السيول والصواعق الرعدية مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام مستوى الرؤية الأفقية، في مكة المكرمة وتشمل كلًّ من أضم وميسان والطائف والجموم وبحرة والكامل والعاصمة المقدسة، فيما تكون الأمطار خفيفة في جدة وخليص والخرمة والموية وتربة ورنية وتستمر حتى ساعات متفرقة من مساء اليوم.

أمطار خفيفة وصواعق رعدية بالمدينة المنورة

كما أصدر المركز تحذيرات من الأمطار الخفيفة والصواعق الرعدية والرياح النشطة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية في العلا بالمدينة المنورة حتى ظهر اليوم الأحد.

أمطار وبَرَد وسيول في حائل

وحذَّر المركز من تأثير الأمطار المتوسطة وتساقط البَرَد وجريان السيول والصواعق الرعدية إضافة إلى الرياح شديدة السرعة وشبه انعدام مستوى الرؤية الأفقية، في أجزاء من الباحة، تشمل الشنان وبقعاء وسميراء والحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل، حتى الساعة 11 من ظهر اليوم الأحد.