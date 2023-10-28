المركز الوطني للأرصاد يُحذر من صواعق رعدية وأمطار غزيرة تصل لحد السيول ببعض المناطق

حذر المركز الوطني للأرصاد من تقلبات في حالة طقس المملكة تستمر حتى الثلاثاء المقبل، تزامنًا مع وجود صواعق رعدية وسقوط أمطار على المدينة المنورة وعدد من المناطق الأخرى، محذرًا المواطنين من الاقتراب من بطون الأودية ومخرات السيول.

المركز الوطني للأرصاد يُحذر من صواعق رعدية وأمطار غزيرة مصدر الصورة: CNN Arabic

تنبيهات الأرصاد السعودية

وفي إطار التنبيهات المستمرة للمركز عبر صفحته الرسمية، أكد المركز بأن هناك بعض التغيرات الجوية، وأن الكثير من المناطق ستشهد حالة غير مستقرة للطقس، خاصةً في منطقة المدينة المنورة التي تتأثر بسقوط الأمطار وتعرض بعض المناطق للرياح التي تكون في الأغلب متوسطة، مع استمرار هطول الأمطار حتى الثلاثاء المقبل.

وحذر أيضًا من تدني مستويات الرؤية الأفقية على عدد من الطرق بسبب نشاط الرياح خاصةً في محافظة الحناكية، وتعرض منطقة المدينة المنورة لصواعق رعدية، وتظهر هذه الصواعق في المدينة المنورة والحناكية ومحافظة بدر وخيبر.

كما ناشد المركز الوطني للأرصاد المسافرين وقائدي السيارات بتوخي الحذر عند السير على الطرق الرئيسية والفرعية في هذه المنطقة.

المركز الوطني للأرصاد في السعودية

يهدف المركز السعودي للأرصاد إلى رصد ومراقبة حالة الطقس في المملكة، وأهم العناصر التي يتأثر المناخ في منطقة شبه الجزيرة العربية، ويهدف المركز إلى ما يلي: