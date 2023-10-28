المركز الوطني للأرصاد يُحذر من صواعق رعدية وأمطار غزيرة تصل لحد السيول ببعض المناطق
حذر المركز الوطني للأرصاد من تقلبات في حالة طقس المملكة تستمر حتى الثلاثاء المقبل، تزامنًا مع وجود صواعق رعدية وسقوط أمطار على المدينة المنورة وعدد من المناطق الأخرى، محذرًا المواطنين من الاقتراب من بطون الأودية ومخرات السيول.
تنبيهات الأرصاد السعودية
وفي إطار التنبيهات المستمرة للمركز عبر صفحته الرسمية، أكد المركز بأن هناك بعض التغيرات الجوية، وأن الكثير من المناطق ستشهد حالة غير مستقرة للطقس، خاصةً في منطقة المدينة المنورة التي تتأثر بسقوط الأمطار وتعرض بعض المناطق للرياح التي تكون في الأغلب متوسطة، مع استمرار هطول الأمطار حتى الثلاثاء المقبل.
وحذر أيضًا من تدني مستويات الرؤية الأفقية على عدد من الطرق بسبب نشاط الرياح خاصةً في محافظة الحناكية، وتعرض منطقة المدينة المنورة لصواعق رعدية، وتظهر هذه الصواعق في المدينة المنورة والحناكية ومحافظة بدر وخيبر.
🔴 بمشيئة الله.. أمطار متوسطة وغزيرة إلى الثلاثاء القادم، على معظم مناطق #المملكة
ولمزيد من التفاصيل 📷https://t.co/Z392xLqBZx… @NajranMunicipal @emara_najran @jazangov @holymakkah @AmantAlshmmalya @AljoufSA @emartasir @asirmunicipal @amanataljouf #نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/KJoRCXDreK
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) October 28, 2023
كما ناشد المركز الوطني للأرصاد المسافرين وقائدي السيارات بتوخي الحذر عند السير على الطرق الرئيسية والفرعية في هذه المنطقة.
المركز الوطني للأرصاد في السعودية
يهدف المركز السعودي للأرصاد إلى رصد ومراقبة حالة الطقس في المملكة، وأهم العناصر التي يتأثر المناخ في منطقة شبه الجزيرة العربية، ويهدف المركز إلى ما يلي:
- التعرف على الظواهر الجوية والبحرية التي يكون لها تأثيرًا مباشرًا على الحياة.
- وضع البرامج والمبادرات لمشروعات الأرصاد والاهتمام بها ومتابعة تنفيذها.
- إعداد توقعات للأرصاد طويلة وقصيرة المدى لجميع المناطق في السعودية.
- إنشاء شبكات من أجل التحذير والإنذار المبكر فيما يخص الطقس والظواهر الجوية المختلفة.
- وضع قاعدة من البيانات مستمرة ومؤكدة، لحالة الطقس والمناخ في البلاد.