المركز الوطني للأرصاد يوضح حالة الطقس اليوم وتوقعات طقس الغد الخميس 22 ديسمبر 2022 في السعودية

تشهد الكثير من مناطق المملكة العربية السعودية حالة من التقلبات الجوية الشديدة، خلال الفترة من اليوم الأربعاء الموافق الحادي والعشرون من ديسمبر الجاري، حتى يوم السبت القادم الموافق الرابع والعشرين من الشهر ذاته، لذلك يهيب المركز الوطني للأرصاد في السعودية بضرورة التزام جميع المواطنين والمقيمين في كافة المناطق، بتعليمات السلامة والأمن الصادرة من المركز، تجنبا لحدوث أي مخاطر على حياتهم، لذلك يقوم المركز الوطني للأرصاد الجوية بإصدار تقارير يومية يشرح فيها طبيعة الطقس خلال الفترة الراهنة، حيث من المتوقع أن تسقط أمطار غزيرة تصل في بعض الأحيان إلى السيول على بعض المناطق الساحلية ومحافظة جدة بجانب انخفاض درجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم في السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقرير يشرح فيه حالة الطقس اليوم التي من المقرر أن تشهد أمطار رعدية يصاحبها نشاط للرياح.

كما يقل مستوى الرؤية على عدة مناطق مثل المدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة، كما تتعرض هذه المناطق إلى تكوّن السحب حيث يسود جو غائم نسبيا.

بالإضافة إلى تكوّن الشبورة المائية والضباب خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر، على مناطق عسير وجازان وبعض مناطق القصيم وحائل والحدود الشمالية بجانب المنطقة الشرقية للجزء الشمالي.

حاله الطقس غدا