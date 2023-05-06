المركز الوطني للأرصاد يوضح تفاصيل إنذارات حالة الطقس المتقلبة في عدد من المناطق السعودية

حرصًا من المركز الوطني للأرصاد على تقديم توقعات حالة الطقس لحظة بلحظة في مناطق المملكة العربية السعودية ليأخذ المواطنين وكل المقيمين على أراضي الدولة احتياطاتهم عند الخروج والتحرك بالدولة، فقد أوضح تفاصيل عدد من الإنذارات الحديثة بمناطق مختلفة، منها تبوك، جازان، عسير، نجران، حائل، الباحة، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الرياض، وغيرها.

إنذارات حالة الطقس في السعودية

أوضح المركز الوطني للأرصاد تفاصيل إنذار جديد في منطقة نجران، تحديدًا في شرورة، مع توقعات الرياح النشطة، والأتربة المثارة، مع النشاط بالرياح السطحية والتدني بمدى الرؤية، ليبدأ الإنذار من السبت 6 مايو 2023 بالساعة الثامنة صباحًا، ويستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

كما أشار إلى إنذار في نفس المنطقة في نجران بكل من بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، نجران، ويدمة بتوقعات أمطار متوسطة إلى غزيرة مع أتربة مثارة ونشاط بالرياح السطحية، وتساقط البرد مع سيول وشبه انعدام في الرؤية، ليبدأ الإنذار من الساعة الثالثة عصرًا السبت 6 مايو 2023، ويستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

حالة الطقس في المدينة المنورة

المنطقة: المدينة المنور (العلا).

التوقعات: رياح نشطة، وأتربة مثارة.

التأثيرات المصاحبة: تدني في الرؤية، ونشاط بالرياح النشطة.

يبدأ الإنذار من السبت 6-5-2023 بالساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة السادسة مساءً.

وقد أشار المركز الوطني للأرصاد السعودية إلى إنذار بالمدينة المنورة في كل من الرايس وينبع يبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً في السيت 6 مايو 2023، بتوقعات رياح نشطة وأتربة مثار مع ارتفاع في الأمواج وتدني بمدى الرؤية.

توقعات الطقس في السعودية

فيما يلي نوضح بعض من توقعات حالة الطقس في المملكة العربية السعودية:

وفق التوقعات المعلن عنها فمن المتوقع حتى يوم الثلاثاء المقبل هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة في كل من عسير، الباحة، جازان، مكة المكرمة، ونجران، مع تأثيرات مصاحبة وهي كل من الرياح النشطة بسرعة تصل إلى ما يزيد عن 50 كيلومتر بالساعة مع الأتربة المثارة وجريان للسيول وتساقط البرد.