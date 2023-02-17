المركز الوطني للأرصاد ينبه: أتربة مثارة وتدن للرؤية في جدة وبحرة غدا

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أمر هام في التقرير الذي قدمه اليوم بخصوص أحوال الطقس في المملكة العربية السعودية في الساعات القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح السطحية مما يؤدي لإثارة الأتربة وينتج عنه تدن للرؤية، في كل من محافظة بحرة الشعبية ومدينة جدة أيضا، كما أنه سيكون هناك ارتفاع للأمواج في مختلف المناطق الساحلية، وقد نوّه المركز إلى أمر هام وموعد انتهاء هذه الحالة، وأشار إلى أنها ستستمر حتى الساعة الثامنة من مساء يوم السبت.

توقعات حالة الطقس غدا

لقد قدم المركز الوطني للأرصاد توقعاته عن أحوال الطقس يوم غد السبت الثامن عشر من فبراير 2023، كما نوّه إلى أن الفرصة ستكون مهيأة لهطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح نشطة، والتي تكون مثيرة للأتربة والغبار أيضا، وهي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من الحدود الشمالية والقصيم ومنطقة حائل والشمالية والجوف أيضا والأجزاء الشمالية من الرياض والشرقية.

رياح نشطة تعيق الرؤية

سيكون هناك رياح نشطة حسب ما أعلن عنه المركز، وهذا سينتج عنه الحد من الرؤية الأفقية، ويستمر هذا على مختلف الأجزاء من المدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة، والتأثير يمتد حتى أجزاء من مدينة نجران، ومن غير المستبعد أن يكون هناك تشكل للضباب في ساعات من الليل والصباح الباكر أيضا، وهذا في وسط وشرق المملكة العربية السعودية، كما أنه قد يحصل تشكل للصقيع في منطقة الجوف والحدود الشمالية وتبوك أيضا.

بهدا نختم المقال الذي قدمنا لكم فيه تفاصيل موضوع عن أحوال الطقس في يوم غد السبت الثامن عشر من فبراير 2023، ومن المرجح أن يستمر الاضطراب الجوي لأيام في مختلف مدن السعودية التي ذكرناها من قبل.