المركز الوطني للأرصاد يعلن عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023 بمدن المملكة

قام المركز الوطني للأرصاد بالإعلان عن درجات الحرارة اليوم الأحد الموافق الخامس عشر من شهر أكتوبر لعام 2023 داخل مدن المملكة المختلفة.

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة بمدن المملكة-المصدر: صفحة المركز الوطني للأرصاد الرسمية بتويتر

وقد أكد المركز على أن درجة الحرارة العظمى اليوم بلغت حوالي 41 درجة مئوية داخل بعض المدن وهي “الصمان، الدمام وكذلك حفر الباطن”، فيما سجلت أقل درجة حرارة حوالي 12 درجة مئوية داخل مدينة السودة.

وفيما يلي فإننا سنقوم بتوضيح لكم درجات الحرارة العظمى والصغرى داخل بعض مدن المملكة تبعًا لتقرير المركز الوطني للأرصاد عبر منصة التواصل الاجتماعي X وهي كالتالي:

اسم المدينة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى مكة المكرمة 39 درجة مئوية. 22 درجة مئوية. الرياض 38 درجة مئوية. 23 درجة مئوية. المدينة المنورة 37 درجة مئوية. 24 درجة مئوية. السودة 23 درجة مئوية. 12 درجة مئوية. أبها 26 درجة مئوية. 14 درجة مئوية. الطائف 30 درجة مئوية. 18 درجة مئوية. وادي الدواسر 37 درجة مئوية. 23 درجة مئوية. المجمعة 37 درجة مئوية. 21 درجة مئوية. نجران 33 درجة مئوية. 18 درجة مئوية. التنهات 38 درجة مئوية. 22 درجة مئوية.

وأعلن المركز الوطني للأرصاد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي X عن حالة الطقس في البحر الأحمر والخليج العربي وهو كالتالي:

وجاءت أبرز الظواهر الجوية المتوقعة بالمملكة اليوم الأحد على هذا النحو: