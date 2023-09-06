المركز الوطني للأرصاد يعلن عن درجات الحرارة المتوقعة بمدن المملكة اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 

قام المركز الوطني للأرصاد بالإعلان عن درجات الحرارة المتوقعة داخل مدن المملكة المختلفة اليوم الأربعاء الموافق السادس من شهر سبتمبر لعام 2023، حيث أكد المركز على أن درجة الحرارة العظمى قد بلغت حوالي 47 درجة مئوية بمدينة مكة المكرمة ، بينما بلغت أدنى درجة الحرارة الصغرى اليوم حوالي 13 درجة مئوية بمدينة السودة.

درجات الحرارة بمدن المملكة اليوم الأربعاء-المصدر: صفحة المركز الوطني للأرصاد بتويتر

وجاءت درجات الحرارة العظمى بمدن المملكة المختلفة تبعًا لتقرير المركز الوطني للأرصاد كالتالي:

إسم المدينة درجة الحرارة العظمى مكة المكرمة 47 درجة مئوية. الأحساء 46 درجة مئوية. الدمام والمدينة المنورة 45 درجة مئوية. سكاكا وعرعر والعلا والتنهات والدهناء 44 درجة مئوية. شرورة والرياض 43 درجة مئوية. بريدة وتبوك والصمان ووادي الدواسر 42 درجة مئوية.

بينما بلغت درجات الحرارة الصغرى بمدن المملكة اليوم الأربعاء 6 سبتمبر كالآتي: