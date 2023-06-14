المركز الوطني للأرصاد: يعلن الحالة المناخية لمكة والمدينة المنورة خلال موسم الحج لهذا العام 1444

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال موسم الحج هذا العام، حيث ارتفعت درجات الحرارة بمقدار درجة واحدة خلال النصف الأول من شهر ذي الحجة ودرجة ونصف خلال باقي الشهر، وارتفعت نسبة هطول الأمطار عن معدلها الطبيعي هذا العام.

مناخ مكة المكرمة خلال موسم الحج هذا العام 1444:

كشف تقرير المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن مناخ مكة خلال شهر ذي الحجة جاف نسبيا خلال النهار، ومائل للاعتدال ليلا، حيث سجلت البيانات المناخية درجات الحرارة العظمى (43.6) درجة مئوية، والصغرى سجلت (29.6) درجة مئوية، ومعدل هطول الأمطار (0.1 ملم) ومعدل الرطوبة 39 %، ومعدل سرعة الرياح بين (410كم/ ساعة) باتجاه شمالي إلى شمالي غربي، فيما تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار أحيانا مع انخفاض لمدى الرؤية الأفقية، وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس).

مناخ المدينة المنورة خلال موسم الحج:

أوضح المركز الوطني خلال التقرير أنه من المتوقع يكون مناخ المدينة المنورة حارا وجافا خلال النهار ومائلا للاعتدال ليلا، وسجلت البيانات المناخية درجات الحرارة العظمى (43) درجة مئوية، والصغرى (29.3) درجة مئوية، ومعدل هطول الأمطار (0.7 ملم)، ومعدل الرطوبة بنسبة 12 %، وسرعة الرياح 12كلم/ ساعة باتجاه غربي إلى شمالي غربي مع نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار وانخفاض لمدى الرؤية الأفقية.

المنطقة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى نسبة هطول الأمطار نسبة الرطوبة مكة المكرمة 43.6 درجة مئوية 29.6 درجة مئوية 0.1 ملم 39% المدينة المنورة 43 درجة مئوية 29.3 درجة مئوية 0.7 ملم 12%

وفي وقت سابق تفقد المهندس خالد إبراهيم بن السلطان وفريق خاص من المختصين، قطار المشاعر المقدسة وذلك للتأكد من جاهزية الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج 1444 هجريا، ولضمان تقديم أعلى سبل الراحة والأمان وأفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام؛ حيث تضمنت الزيارة جولة ميدانية في محطات القطار، وورش الصيانة، ومركز التحكم والتشغيل للقطار.