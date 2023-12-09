المركز الوطني للأرصاد يصدر عدداً من الإنذارات باللُّون الأحمر، ويحذِّر من الأمطار الغزيرة والسيول في عدة مناطق

المركز الوطني للأرصاد يصدر عدداً من الإنذارات باللُّون الأحمر، ويحذِّر من الأمطار الغزيرة والسيول في عدة مناطق
أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية عدداً من الإنذارات، حذَّر خلالها من تأثير الأمطار متوسطة إلى غزيرة الشدة وتساقط البَرَد والصواعق الرعدية إضافة إلى جريان السيول والرياح شديدة السرعة وارتفاع الأمواج وانعدام مستوى الرؤية الأفقية في أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والحدود الشمالية والجوف والباحة وعسير، نجوم مصرية والتفاصيل.
الطقس اليوم والظواهر الجوية في السعودية
وفي تقريره حول حالة الطقس اليوم السبت، توقَّع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية أن تبرز الظواهر الجوية التالية:
- استمرار تساقط الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة الشدة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البَرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وحائل، وتبوك، والمدينة المنورة ومكة المكرمة.
- تساقط أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الباحة وعسير.
- إمكانية تشكُّل الضباب على أجزاء من المناطق المذكورة إضافة إلى أجزاء من المنطقة الشرقية.
حالة الطقس اليوم في البحر الأحمر والخليج العربي
كما رجَّح المركز أن تكون حالة البحر الأحمر والخليج العربي وفقاً لما يلي:
|البحر
|اتجاه الرياح السطحية
|سرعة الرياح السطحية
|ارتفاع الموج
|حالة البحر
|البحر الأحمر
|شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي
|12-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي، تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.
|من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية
|خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية
|الخليج العربي
|جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية
|10-30 كم/ساعة
|من نصف المتر إلى متر
|خفيف الموج
درجات الحرارة المتوقَّعة اليوم بالمملكة
|المدينة
|درجة الحرارة العظمى
|درجة الحرارة الصغرى
|الرطوبة المتوقعة
|أهم الظواهر الجوية
|مكة
|32
|22
|85
|أمطار رعدية
|المدينة المنورة
|30
|18
|75
|أمطار غزيرة
|الرياض
|27
|11
|40
|غائم جزئي/عوالق ترابية
|جدة
|31
|25
|90
|أمطار/ضباب
|الدمام
|27
|14
|95
|ضباب
|أبها
|21
|8
|90
|أمطار/ضباب
|تبوك
|24
|10
|70
|أمطار رعدية
|بريدة
|28
|11
|55
|غائم جزئي / أتربة مثارة
|حائل
|25
|12
|80
|أمطار غزيرة
|الباحة
|19
|11
|90
|أمطار/ضباب
|عرعر
|22
|12
|90
|أمطار غزيرة
|سكاكا
|22
|13
|90
|أمطار غزيرة
|جازان
|32
|24
|85
|رياح نشطة
|نجران
|25
|10
|50
|صحو
|الخرج
|28
|13
|40
|صحو
|المجمعة
|25
|12
|45
|غائم جزئي / أتربة مثارة
|وادي الدواسر
|27
|12
|45
|رياح نشطة
|الدوادمي
|26
|13
|40
|أتربة مثارة
|شرورة
|27
|15
|55
|رياح نشطة
|طريف
|17
|9
|95
|أمطار غزيرة
|الطائف
|24
|11
|90
|أمطار غزيرة
|القنفذة
|31
|24
|85
|سحب رعدية
|ينبع
|29
|22
|90
|أمطار غزيرة
|العلا
|27
|18
|70
|أمطار غزيرة
|الاحساء
|29
|12
|60
|عوالق
|حفر الباطن
|26
|12
|55
|غائم جزئي / أتربة مثارة
|بيشة
|27
|12
|40
|غائم جزئي
|الوجه
|28
|20
|85
|أمطار رعدية
|رفحا
|25
|13
|80
|أمطار غزيرة
|القريات
|18
|10
|95
|أمطار/ضباب
|السودة
|15
|5
|90
|أمطار/ضباب
|روضة التنهات
|26
|10
|40
|رياح نشطة
|صحراء الدهناء
|28
|11
|50
|غائم جزئي / أتربة مثارة
|الصمان
|28
|11
|50
|غائم جزئي / أتربة مثارة
الأرصاد تصدر عدداً من الإنذارات في المدينة المنورة وتبوك والجوف
وجاءت أبرز إنذارات المركز الوطني للأرصاد اليوم على الشكل التالي:
- إنذارات باللُّون الأحمر في المدينة المنورة، حذَّر خلالها من تأثير الأمطار الغزيرة وتساقط البَرَد والصواعق الرعدية إضافة إلى جريان السيول والرياح شديدة السرعة وارتفاع الأمواج وانعدام مستوى الرؤية الأفقية في بدر والعيص وينبع
- إنذارات باللُّون البرتقالي في تبوك والحدود الشمالية والجوف، حذَّر خلالها من تأثير الأمطار متوسطة الشدة وتساقط البَرَد والصواعق الرعدية وجريان السيول والرياح شديدة السرعة وشبه انعدام مستوى الرؤية الأفقية في المعظم وتيماء، إضافة إلى العويقلية وجزم الجلاميد وعرعر وطريف، كما في دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل.
- إنذارات باللُّون البرتقالي في مكة المكرمة والشرقية حذَّر خلالها من تأثير الضباب وشبه انعدام مستوى الرؤية الأفقية 1-3 كم، في الطائف كما في الجبيل والخبر والخقجي والدمام والقطيف ورأس تنورة.