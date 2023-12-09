المركز الوطني للأرصاد يصدر عدداً من الإنذارات باللُّون الأحمر، ويحذِّر من الأمطار الغزيرة والسيول في عدة مناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية عدداً من الإنذارات، حذَّر خلالها من تأثير الأمطار متوسطة إلى غزيرة الشدة وتساقط البَرَد والصواعق الرعدية إضافة إلى جريان السيول والرياح شديدة السرعة وارتفاع الأمواج وانعدام مستوى الرؤية الأفقية في أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والحدود الشمالية والجوف والباحة وعسير، نجوم مصرية والتفاصيل.

أمطار وصواعق رعدية - المصدر: الذكاء الاصطناعي مايكروسوفت بينع

الطقس اليوم والظواهر الجوية في السعودية

وفي تقريره حول حالة الطقس اليوم السبت، توقَّع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية أن تبرز الظواهر الجوية التالية:

استمرار تساقط الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة الشدة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البَرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وحائل، وتبوك، والمدينة المنورة ومكة المكرمة. تساقط أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الباحة وعسير. إمكانية تشكُّل الضباب على أجزاء من المناطق المذكورة إضافة إلى أجزاء من المنطقة الشرقية.

حالة الطقس اليوم في البحر الأحمر والخليج العربي

كما رجَّح المركز أن تكون حالة البحر الأحمر والخليج العربي وفقاً لما يلي:

البحر اتجاه الرياح السطحية سرعة الرياح السطحية ارتفاع الموج حالة البحر البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي 12-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي، تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب. من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية 10-30 كم/ساعة من نصف المتر إلى متر خفيف الموج

درجات الحرارة المتوقَّعة اليوم بالمملكة

وتوقَّعت الأرصاد الجوية أن تسجِّل مكة المكرمة وجازان أعلى درجة حرارة اليوم بالسعودية مع 32 درجة مئوية، فيما تكون 30 بالمدينة المنورة و27 في العاصمة الرياض، وتسجِّل السودة أقل درجات الحرارة الصغرة مع 5 درجات مئوية، فيما تصل نسبة الرطوبة إلى 95 بالدمام وطريف والقريات.

الأرصاد تصدر عدداً من الإنذارات في المدينة المنورة وتبوك والجوف

وجاءت أبرز إنذارات المركز الوطني للأرصاد اليوم على الشكل التالي: