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المركز الوطني للأرصاد يحذِّر من الرياح الهابطة.. ويتوقَّع أمطاراً غزيرة وسيول مع انخفاض درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة

محمد خير الحوراني

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية تقريره حول حالة الطقس اليوم السبت في معظم مناطق المملكة، وتوقَّع المركز استمرار تساقط الأمطار الرعدية وجريان السيول في عدة مناطق، بينما تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 60 كم/ساعة، وتنخفض درجة الحرارة بشكلٍ واضح في جميع أنحاء المملكة، نجوم مصرية والتفاصيل.

أمطار غزيرة وسيول - المصدر: الذكاء الاصطناعي مايكروسوفت بينغ

توقُّعات طقس اليوم في السعودية

وتوقَّع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية أن يشهد الطقس اليوم في السعودية الظواهر الجوية التالية:

  • استمرار تساقط الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة الشدة يرافقها زخَّات البَرَد وتؤدي إلى جريان السيول مع نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل، وتبوك، والجوف والحدود الشمالية.
  • تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سُحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.

حالة الطقس في البحر الأحمر والخليج العربي

وحول حالة الطقس اليوم في البحر الأحمر والخليج العربي فقد رجَّح المركز أن تصل سرعة الرياح السطحية فوق البحر الأحمر إلى أكثر من 60 كم/ساعة وارتفاع الموج أكثر من مترين ونصف وحالة البحر “مائج” مع تكون السحب الرعدية المُمطرة.

وتصل سرعة الرياح فوق الخليج العربي إلى 15-35 كم /ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وتكون حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

درجات الحرارة ونسب الرطوبة في جميع مدن المملكة

وتوقَّع المركز الوطني للأرصاد أن تنخفض درجات الحرارة العظمة في معظم مناطق المملكة بحدود 4 درجات مئوية حيث تصل الحرارة إلى 35 في مكة المكرمة، و34 بالمدينة المنورة، و30 في العاصمة السعودية الرياض، بينما ترتفع نسبة الرطوية إلى 95 في عدد من المناطق وتشمل مكة المكرمة وجدة وأبها إضافة إلى حائل والباحة وجازان والطائف.

المدينة درجات الحرارة العظمى درجات الحرارة الصغرى الرطوبة المتوقعة أهم الظواهر الجوية
مكة 35 29 95 أمطار غزيرة
المدينة المنورة 34 25 85 أمطار غزيرة
الرياض 30 21 60 غائم جزئي
جدة 36 29 95 أمطار غزيرة
الدمام 33 22 75 غائم جزئى / أتربة مثارة
أبها 19 15 95 أمطار غزيرة
تبوك 31 21 85 أمطار غزيرة
بريدة 32 21 70 أمطار رعدية
حائل 28 19 95 أمطار غزيرة
الباحة 19 15 95 أمطار غزيرة
عرعر 31 18 80 أمطار رعدية
سكاكا 31 19 85 أمطار غزيرة
جازان 31 27 95 أمطار غزيرة
نجران 25 20 85 أمطار غزيرة
الخرج 32 22 60 غائم جزئي
المجمعة 31 18 65 سحب رعدية
وادي الدواسر 31 22 75 سحب رعدية
الدوادمي 31 20 70 سحب رعدية ممطرة
شرورة 31 22 50 سحب رعدية
طريف 30 18 85 أمطار غزيرة
الطائف 25 17 95 أمطار غزيرة
القنفذة 32 27 95 أمطار غزيرة
ينبع 35 26 95 أمطار غزيرة
العلا 34 25 85 أمطار غزيرة
الاحساء 33 21 75 غائم جزئى / عوالق
حفر الباطن 31 19 70 غائم جزئي
بيشة 28 22 85 أمطار غزيرة
الوجه 32 26 85 أمطار رعدية
رفحا 30 17 65 غائم جزئي
القريات 32 18 85 أمطار غزيرة
السودة 14 10 95 أمطار غزيرة
روضة التنهات 31 18 70 غائم جزئي
صحراء الدهناء 31 18 80 غائم جزئي
الصمان 32 19 80 غائم جزئي

المركز الوطني للأرصاد يحذِّر من الرياح الهابطة

كما حذَّر المركز من الرياح الهابطة شديدة السرعة مشيراً إلى أنَّها تحدث بشكلٍ مفاجئ وتمتد لفترات قصيرة، إلَّا أنَّها تُحدث أضراراً وآثاراً خطيرة في معظم الأحيان.

ختاماَ نقدِّم لكم هذه الصور التعبيرية المتميزة حول حالة الطقس في السعودية والتي تمَّ تصميمها باستخدام الذكاء الاصطناعي، نتمنى أن تنال أعجابكم.

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محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني، كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق، أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.

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