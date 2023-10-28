المركز الوطني للأرصاد يحذِّر من الرياح الهابطة.. ويتوقَّع أمطاراً غزيرة وسيول مع انخفاض درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية تقريره حول حالة الطقس اليوم السبت في معظم مناطق المملكة، وتوقَّع المركز استمرار تساقط الأمطار الرعدية وجريان السيول في عدة مناطق، بينما تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 60 كم/ساعة، وتنخفض درجة الحرارة بشكلٍ واضح في جميع أنحاء المملكة، نجوم مصرية والتفاصيل.

أمطار غزيرة وسيول - المصدر: الذكاء الاصطناعي مايكروسوفت بينغ

توقُّعات طقس اليوم في السعودية

وتوقَّع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية أن يشهد الطقس اليوم في السعودية الظواهر الجوية التالية:

استمرار تساقط الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة الشدة يرافقها زخَّات البَرَد وتؤدي إلى جريان السيول مع نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل، وتبوك، والجوف والحدود الشمالية.

تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سُحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.

🔴 أمطار متوسطة وغزيرة إلى الثلاثاء القادم، على معظم مناطق #المملكة بمشيئة الله .. ولمزيد من التفاصيل 🌐⬇️https://t.co/Z392xLqBZx#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/kW7irFQqy4 — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) October 27, 2023

حالة الطقس في البحر الأحمر والخليج العربي

وحول حالة الطقس اليوم في البحر الأحمر والخليج العربي فقد رجَّح المركز أن تصل سرعة الرياح السطحية فوق البحر الأحمر إلى أكثر من 60 كم/ساعة وارتفاع الموج أكثر من مترين ونصف وحالة البحر “مائج” مع تكون السحب الرعدية المُمطرة.

وتصل سرعة الرياح فوق الخليج العربي إلى 15-35 كم /ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وتكون حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

درجات الحرارة ونسب الرطوبة في جميع مدن المملكة

وتوقَّع المركز الوطني للأرصاد أن تنخفض درجات الحرارة العظمة في معظم مناطق المملكة بحدود 4 درجات مئوية حيث تصل الحرارة إلى 35 في مكة المكرمة، و34 بالمدينة المنورة، و30 في العاصمة السعودية الرياض، بينما ترتفع نسبة الرطوية إلى 95 في عدد من المناطق وتشمل مكة المكرمة وجدة وأبها إضافة إلى حائل والباحة وجازان والطائف.

المركز الوطني للأرصاد يحذِّر من الرياح الهابطة

كما حذَّر المركز من الرياح الهابطة شديدة السرعة مشيراً إلى أنَّها تحدث بشكلٍ مفاجئ وتمتد لفترات قصيرة، إلَّا أنَّها تُحدث أضراراً وآثاراً خطيرة في معظم الأحيان.

ختاماَ نقدِّم لكم هذه الصور التعبيرية المتميزة حول حالة الطقس في السعودية والتي تمَّ تصميمها باستخدام الذكاء الاصطناعي، نتمنى أن تنال أعجابكم.