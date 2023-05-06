المركز الوطني للأرصاد يحذر من تقلبات جوية وأمطار رعدية بعدة مناطق

كشف المركز الوطني للأرصاد السعودية عن توقعات الطقس خلال الساعات والأيام المقبلة، محذرًا من تقلبات جوية وهطول أمطار رعدية، ورياح نشطة محملة بالأتربة والغبار ما يحد من الرؤية الأفقية في بعض المناطق بالمملكة ومنها (الرياض والمدينة المنورة وحائل والقصيم والحدود الشمالية والجوف).

حالة الطقس في السعودية

وحذر المركز بأن الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الرعدية المصاحبة بزخات مع برودة، ونشاط للرياح الترابية النشطة على بعض المناطق مثل (الباحة وجازان وعسير ونجزان)، ومن المحتمل أن تمتد إلى مكة المكرمة، ويمتد سقوط الأمطار إلى عدة مناطق، يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

مع العلم أن موجة التقلبات مستمرة حتى يوم الثلاثاء المقبل.

حالة البحر الأحمر

أما عن حالة البحر الأحمر، فكشفت التقارير أن حركة الرياح السطحية للبحر الأحمر ستكون من الجنوب إلى الجنوب الغربي بسرعة 10-25 كم/ ساعة في الشمال، ومن الجنوب الغربي إلى الشمال الغربي ستكون حركة الريح بسرعة 10-25 كم/ ساعة، بينما في الجزء الأوسط وفي الجنوب ستكون بسرعة 45 كم/ ساعة مع وجود بعض السحب الرعدية الممطرة لتصل إلى الجنوب.

كما يتراوح ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف، وهناك سحب رعدية في الجنوب، أما سرعة الرياح السطحية في الخليج العربي ستكون 20-45 كم/ ساعة، وارتفاع الموج 1إلى 2 متر.