المركز الوطني للأرصاد وظائف 1443 رابط التقديم على 41 وظيفة لحملة الدبلوم

العديد من عمليات البحث، عن رابط التقديم على وظائف المركز الوطني للارصاد 1443-1444، وذلك بعد إعلان المركز الوطني بالسعودية، عن توفر عدد 41 وظيفة هندسية وإدارية ومالية وتقنية شاغرة، وذلك لحملة الدبلوم فأعلى مثل البكالوريوس والماجيستير والدكتوراه، لشغل الوظائف بالكفاءات الوطنية، على أن يتم التقديم على تلك الوظائف إعتبارًا من اليوم الأحد 24 -7-2022 ويستمر حتى يوم الأربعاء 27-7-2022، وقمنا بنشر الرابط الخاص بالتقديم، وسوف نقوم بعرض الشروط المطلوبة.

والوظائف متاحة على مسميات مختلفة، مثل مدير عام للإدارة العامة للبحث والتطوير والإبتكار، ومدير إدارة المخاطر ومدير إدارة المشاريع، ومدير تنفيذي لبرنامج الإستمطار الصناعي، ومدير إدارة الدعم الفني للتقنيات والإتصالات، ومدير إدارة المرافق والأمن والسلامة، والعديد من التخصصات الشاغرة، والتي تتطلب الخبرات المختلفة، وتابع الرابط الذي يخص التسجيل بالوظائف والشروط المطلوبة.

رابط تقديم وظائف المركز الوطني للأرصاد

رابط التقديم من هنا

سوف تجد الوظائف الشاغرة المتاحة بالموقع

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تحت كل تخصص تجد المتطلبات الخاصة بالتوظيف

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شروط التقديم بوظائف المركز الوطني للأرصاد

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

أن يكون متفرغ للعمل

لابد من إجتياز المقابلة الشخصية

إرفاق الوثائق الخاصة بالمتقدم في ملف واحد بصيغة pdf، على أن تتضمن الوثائق السيرة الذاتية وصورة من المؤهل العلمي، وصورة من الخبرات العملية وصورة الهوية الوطنية وصورة من الدورات التدريبية إن وجدت

لابد من إحضار شهادة التصنيف المهني إن وجدت، وإحضار شهادة بيان مدد وأجور مشترك التأمينات الإجتماعية إن وجدت، ويمكنكم تقديم الوثائق الصيغة المذكورة pdf من خلال برنامج adope converter لتحويل الملفات إلى الصيغة المطلوبة.