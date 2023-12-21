المركز الوطني للأرصاد: سرعة الرياح تصل إلى 50 كم اليوم، وأمطار غزيرة في معظم المناطق غداً
حذَّر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية من استمرار فرص تساقط الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة من #الجمعة إلى #الأحد المقبل، بمشيئة الله، كما توقَّع المركز في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية ترافقها زخَّات البَرَد والرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تبوك والجوف، مع إمكانية تشكُّل الضباب على أجزاء من تلك المناطق إضافة إلى أجزاء من الحدود الشمالية والشرقية، نجوم مصرية والتفاصيل.
حالة الطقس في البحر الأحمر والخليج العربي
وتوقَّعت الأرصاد السعودية أن تكون حالة الطقس اليوم فوق البحر الأحمر والخليج العربي على النحو التالي:
|البحر الأحمر
|الخليج العربي
|الرياح السطحية
|جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب ومع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.
|شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة.
|ارتفاع الموج
|من متر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، ومع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.
|من نصف المتر إلى متر ونصف.
|حالة البحر
|خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب، ومع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.
|خفيف إلى متوسط الموج.
درجات الحرارة اليوم بالسعودية
|المدينة
|درجات الحرارة العظمى
|درجات الحرارة الصغرى
|الرطوبة المتوقعة
|أهم الظواهر الجوية
|مكة
|32
|22
|80
|رياح نشطة
|المدينة المنورة
|28
|16
|30
|غائم جزئي
|الرياض
|23
|8
|65
|صحو
|جدة
|32
|24
|85
|غائم جزئي / عوالق
|الدمام
|25
|15
|95
|ضباب
|أبها
|19
|8
|90
|ضباب
|تبوك
|23
|9
|80
|أمطار رعدية
|بريدة
|24
|9
|55
|رياح نشطة
|حائل
|22
|6
|85
|رياح نشطة
|الباحة
|19
|9
|80
|غائم جزئي
|عرعر
|14
|5
|95
|ضباب
|سكاكا
|18
|7
|85
|سحب رعدية
|جازان
|31
|23
|70
|غائم جزئي
|نجران
|23
|9
|45
|صحو
|الخرج
|25
|11
|60
|صحو
|المجمعة
|21
|8
|70
|رياح نشطة
|وادي الدواسر
|25
|10
|50
|رياح نشطة
|الدوادمي
|23
|9
|60
|رياح نشطة
|شرورة
|26
|12
|50
|صحو
|طريف
|17
|4
|75
|سحب رعدية
|الطائف
|23
|10
|90
|ضباب
|القنفذة
|32
|23
|85
|غائم جزئي / عوالق
|ينبع
|30
|20
|85
|غائم جزئي / عوالق
|العلا
|26
|14
|50
|رياح نشطة
|الاحساء
|25
|14
|80
|غائم جزئي / عوالق
|حفر الباطن
|23
|9
|80
|غائم جزئي / عوالق
|بيشة
|25
|8
|30
|صحو
|الوجه
|27
|20
|80
|أمطار رعدية
|رفحا
|20
|6
|90
|ضباب
|القريات
|18
|7
|80
|سحب رعدية
|السودة
|15
|3
|85
|غائم جزئي
|روضة التنهات
|23
|9
|60
|صحو
|صحراء الدهناء
|24
|9
|70
|رياح نشطة
|الصمان
|24
|10
|90
|ضباب
أمطار رعدية على معظم المناطق غداً
وفي تقرير إلحاقي نشره المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، توقَّع المركز أن يشهد الطقس غداً الجمعة تساقط الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة مشيراً إلى استمرار الأحوال الجوية غير المستقرة حتى يوم الأحد المقبل، وجاءت توقَّعات المركز وفقاً لما يلي:
- أمطار متوسطة إلى غزيرة الشدة في أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك وحائل والقصيم والشرقية.
- أمطار متوسطة في أجواء من المناطق السابقة إضافة إلى العاصمة الرياض.
- أمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء من الجوف والرياض والحدود الشمالية والشرقية والباحة وعسير وجازان.