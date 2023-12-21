المركز الوطني للأرصاد: سرعة الرياح تصل إلى 50 كم اليوم، وأمطار غزيرة في معظم المناطق غداً

حذَّر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية من استمرار فرص تساقط الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة من #الجمعة إلى #الأحد المقبل، بمشيئة الله، كما توقَّع المركز في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية ترافقها زخَّات البَرَد والرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تبوك والجوف، مع إمكانية تشكُّل الضباب على أجزاء من تلك المناطق إضافة إلى أجزاء من الحدود الشمالية والشرقية، نجوم مصرية والتفاصيل.

أمطار وضباب - المصدر: الذكاء الاصطناعي مايكروسوفت بينغ

حالة الطقس في البحر الأحمر والخليج العربي

وتوقَّعت الأرصاد السعودية أن تكون حالة الطقس اليوم فوق البحر الأحمر والخليج العربي على النحو التالي:

البحر الأحمر الخليج العربي الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب ومع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي. شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة. ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، ومع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي. من نصف المتر إلى متر ونصف. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب، ومع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي. خفيف إلى متوسط الموج.

درجات الحرارة اليوم بالسعودية

كما توقَّع المركز الوطني للأرصاد أن تسجِّل مكة المكرمة وجدة أعلى درجات الحرارة العظمى اليوم مع 32 درجة مئوية، بينما تكون في المدينة المنورة 28 مئوية، وتقف عند حدود 23 درجة بالعاصمة السعودية الرياض، فيما تسجِّل السودة أقل درجات الحرارة الصغرى بالمملكة مع 3 درجات مئوية فقط، وتصل أعلى نسب الرطوبة إلى 95 في الدمام وعرعر.

أمطار رعدية على معظم المناطق غداً

وفي تقرير إلحاقي نشره المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، توقَّع المركز أن يشهد الطقس غداً الجمعة تساقط الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة مشيراً إلى استمرار الأحوال الجوية غير المستقرة حتى يوم الأحد المقبل، وجاءت توقَّعات المركز وفقاً لما يلي: