المركز الوطني للأرصاد بالسعودية يُصدر عدداً من التحذيرات.. أمطار رعدية في تبوك والجوف وضباب بالرياض والشرقية

توقَّع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية أن تقل فرص هطول الأمطار خلال الأسبوع القادم على معظم مناطق #المملكة، ورجَّح المركز أن يستمر تأثر بعض المناطق بالضباب خاصة خلال الليل بينما تنشط الأتربة المثارة خلال النهار، مع إمكانية تساقط الأمطار الرعدية ونشاط الرياح على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة اليوم الأحد، مجوم مصرية والتفاصيل.

أمطار وضباب في السعودية - المصدر: الذكاء الاصطناعي مايكروسوفت بينغ

الطقس اليوم في السعودية

كما توقَّع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية أن تبرز اليوم في المملكة الظواهر الجوية التالية:

تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سُحب ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف والحدود الشمالية. يتكون الضباب على أجزاء من المناطق الشرقية، والرياض والقصيم، وأجزاء من مكة المكرمة.

حالة الطقس والموج في البحر الأحمر والخليج العربي

ورجَّح المركز أن تكون سرعة الرياح السطحية فوق البحر الأحمر ما بين 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج بصل إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

كما تكون سرعة الرياح فوق الخليج العربي ما بين 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر “خفيف الموج”.

من المتوقع ـ بمشيئة الله ـ أن تقل فرص هطول الأمطار خلال الأسبوع القادم على معظم مناطق #المملكة، مع استمرار تأثر بعض المناطق بالضباب خاصة خلال الليل والأتربة المثارة خلال النهار .

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درجات الحرارة اليوم بالسعودية