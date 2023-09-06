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المركز الوطني للأرصاد بالسعودية يحذر المواطنين من رياح شديدة وتأثيرات كبيرة في هذه المحافظات | تفاصيل

عبد الرحمن رضا

قام المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية صباح اليوم الأربعاء، بالتنبيه وتحذير المواطنين والمقيمين داخل السعودية من “رياح شديدة” على بعض المحافظات.

- صورة 1 - المركز الوطني للأرصاد بالسعودية يحذر المواطنين من رياح شديدة وتأثيرات كبيرة في هذه المحافظات | تفاصيل

شعار المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية: صحيفة صراحة

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وذكر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية المحافظات المتأثرة بذلك الطقس وهم محافظة ينبع ومركز الرايس، وتكون تأثيراتها بوجود تدنياً في مدى الرؤية، وارتفاع الأمواج، ورياحاً تصل سرعتها إلى (40 – 49) كم في الساعة.

علاوة على ذلك وبين المركز الوطني للأرصاد أن الحالة تبدأ من الساعة 11 صباحاً وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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عبد الرحمن رضا

الكاتب الصحفي عبدالرحمن رضا، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.

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