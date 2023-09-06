المركز الوطني للأرصاد بالسعودية يحذر المواطنين من رياح شديدة وتأثيرات كبيرة في هذه المحافظات | تفاصيل

قام المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية صباح اليوم الأربعاء، بالتنبيه وتحذير المواطنين والمقيمين داخل السعودية من “رياح شديدة” على بعض المحافظات.

شعار المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية: صحيفة صراحة

وذكر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية المحافظات المتأثرة بذلك الطقس وهم محافظة ينبع ومركز الرايس، وتكون تأثيراتها بوجود تدنياً في مدى الرؤية، وارتفاع الأمواج، ورياحاً تصل سرعتها إلى (40 – 49) كم في الساعة.

علاوة على ذلك وبين المركز الوطني للأرصاد أن الحالة تبدأ من الساعة 11 صباحاً وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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