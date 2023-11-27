أخبار السعودية

المركز الوطني للأرصاد بالسعودية: انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم، وأمطار رعدية في جازان وعسير والباحة

محمد خير الحوراني

توقَّع المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم الإثنين، تزامناً مع نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك وحائل، كما لاتزال الفرصة مهيأة لتكوُّن السُحُب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة. في حين لا يُستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق إضافة إلى الشرقية، والرياض والقصيم.

أمطار رعدية وضباب- المصدر: الذكاء الاصطناعي مايكروسوفت بينغ

سرعة الرياح وحالة البحر الأحمر والخليح والعربي

كما توقَّعت الأرصاد الجوية بالسعودية أن تصل سرعة الرياح السطحية فوق البحر الأحمر إلى 50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، كما تصل إلى 40 كم/ساعة بأتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى مترين بأتجاه مضبق باب المندب، فيما تكون حالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط و خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

وتكون سرعة الرياح السطحية فوق الخليج العربي ما بين 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وما بين 10-28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، والبحر خفيف الموج.

حالة البحر الأحمر والخليح والعربي اايوم المصدر: الصفحة الرسمية للمركز الوطني للأرصاد على موقع اكس

درجات الحرارة في السعودية اليوم الإثنين

هذا وتصل درجة الحرارة إلى 34 درجة مئوية في مكة المكرنة والخرج وينبع، فيما تصل إلى 33 بالرياض وجدة و32 في المدينة المنورة، وتكون أقل درجات الحرارة في طريف والسودة 8 درجات مئوية، ونسية الرطوبة 100 في حفر الباطن والصمان.
حالة الطقس اايوم المصدر: الصفحة الرسمية للمركز الوطني للأرصاد على موقع اكس
المدينة درجات الحرارة العظمى درجات الحرارة الصغرى الرطوبة المتوقعة أهم الظواهر الجوية
مكة 34 25 85  غائم جزئى / عوالق
المدينة المنورة 32 20 70  صحو
الرياض 33 19 75  صحو
جدة 33 25 95  ضباب
الدمام 29 21 90  ضباب
أبها 25 10 90  سحب رعدية ممطرة
تبوك 21 12 55  غائم جزئي
بريدة 29 15 80  غائم جزئى / عوالق
حائل 24 14 85  غائم جزئي
الباحة 22 15 90  سحب رعدية ممطرة
عرعر 20 12 80  غائم جزئى / أتربة مثارة
سكاكا 20 12 65  رياح نشطة
جازان 33 26 85  سحب رعدية ممطرة
نجران 29 15 50  صحو
الخرج 34 18 60  صحو
المجمعة 29 17 85  غائم جزئي
وادي الدواسر 32 17 55  صحو
الدوادمي 30 17 70  صحو
شرورة 31 19 50  صحو
طريف 15 8 90  هطول خفيف
الطائف 29 17 90  سحب رعدية ممطرة
القنفذة 32 26 90  سحب رعدية ممطرة
ينبع 34 23 95  أتربة مثارة
العلا 30 18 75  رياح نشطة
الاحساء 32 19 90  ضباب
حفر الباطن 28 16 100  ضباب
بيشة 30 19 45  صحو
الوجه 27 21 85  ضباب
رفحا 20 14 90  غائم جزئى / أتربة مثارة
القريات 17 11 90  هطول خفيف
السودة 18 8 90  سحب رعدية ممطرة
روضة التنهات 32 17 80  غائم جزئى / عوالق
صحراء الدهناء 33 15 95  ضباب
الصمان 28 14 100  ضباب
تحذبر من حالة الطقس في مكة المكرمة- المصدر: الصفحة الرسمية للمركز الوطني للأرصاد على موقع اكس
قد يهمك
Avatar of محمد خير الحوراني
محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني، كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق، أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل