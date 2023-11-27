المركز الوطني للأرصاد بالسعودية: انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم، وأمطار رعدية في جازان وعسير والباحة

توقَّع المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم الإثنين، تزامناً مع نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك وحائل، كما لاتزال الفرصة مهيأة لتكوُّن السُحُب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة. في حين لا يُستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق إضافة إلى الشرقية، والرياض والقصيم.

أمطار رعدية وضباب- المصدر: الذكاء الاصطناعي مايكروسوفت بينغ

سرعة الرياح وحالة البحر الأحمر والخليح والعربي

كما توقَّعت الأرصاد الجوية بالسعودية أن تصل سرعة الرياح السطحية فوق البحر الأحمر إلى 50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، كما تصل إلى 40 كم/ساعة بأتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى مترين بأتجاه مضبق باب المندب، فيما تكون حالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط و خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

وتكون سرعة الرياح السطحية فوق الخليج العربي ما بين 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وما بين 10-28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، والبحر خفيف الموج.

درجات الحرارة في السعودية اليوم الإثنين