المركز الوطني للأرصاد بالسعودية: أمطار غزيرة وسيول وصواعق رعدية في عدة مناطق، والرطوبة 90 في الدمام وجازان والاحساء
أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية تقريره حول حالة الطقس اليوم الأحد في جميع مناطق المملكة، وتوقَّع المركز استمرار هطول الأمطار الرعدية يرافقها رياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، وعسير وتبوك. مع إمكانية تشكُّل السُحب الرعدية المُمطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات الباحة ومكة المكرمة. مع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من مكة المكرمة خاصةً الساحلية منها.
الطقس اليوم في الخليج العربي والبحر الأحمر
كما رجَّح المركز أن تكون سرعة الرياح السطحية فوق البحر الأحمر ما بين 15-30 كم/ساعة، تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج إلى اكثر من مترين ونصف وحالة البحر مائج في الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة، فيما تترواح سرعة الرياح السطحية فوق الخليج العربي ما بين 10-20كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف متر، وحالة البحر خفيف الموج.
حالتا #البحر_الأحمر و #الخليج_العربي اليوم #الأحد 2023/11/12م #نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/XKzHNH8eM0
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) November 12, 2023
درجات الحرارة ونسب الرطوبة بالسعودية اليوم
أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على #المملكة اليوم #الأحد 2023/11/12م #نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/4iXnVP68GJ
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) November 12, 2023
|المدينة
|درجة الحرارة العظمى
|درجة الحرارة الصغرى
|الرطوبة المتوقعة
|أهم الظواهر الجوية
|مكة
|36
|23
|85
|غائم جزئي
|المدينة المنورة
|32
|20
|40
|غائم جزئي
|الرياض
|29
|16
|40
|غائم جزئي
|جدة
|34
|26
|80
|غائم جزئي
|الدمام
|31
|21
|90
|غائم جزئي
|أبها
|22
|11
|75
|أمطار رعدية
|تبوك
|31
|18
|55
|أمطار رعدية
|بريدة
|29
|15
|75
|صحو
|حائل
|28
|13
|65
|غائم جزئي
|الباحة
|21
|12
|75
|سحب رعدية ممطرة
|عرعر
|30
|15
|45
|غائم جزئي
|سكاكا
|31
|16
|45
|غائم جزئي
|جازان
|34
|26
|90
|أمطار رعدية
|نجران
|27
|15
|55
|غائم جزئي
|الخرج
|29
|18
|40
|غائم جزئي
|المجمعة
|27
|16
|50
|صحو
|وادي الدواسر
|29
|18
|50
|غائم جزئي
|الدوادمي
|28
|17
|45
|غائم جزئي
|شرورة
|30
|17
|55
|غائم جزئي
|طريف
|28
|12
|55
|غائم جزئي
|الطائف
|27
|17
|75
|سحب رعدية
|القنفذة
|33
|24
|85
|أمطار رعدية
|ينبع
|35
|25
|85
|غائم جزئي
|العلا
|33
|19
|45
|غائم جزئي
|الاحساء
|31
|21
|90
|غائم جزئي
|حفر الباطن
|30
|15
|70
|صحو
|بيشة
|29
|19
|60
|غائم جزئي
|الوجه
|32
|22
|85
|غائم جزئي
|رفحا
|30
|15
|50
|غائم جزئي
|القريات
|29
|13
|65
|غائم جزئي
|السودة
|18
|8
|85
|أمطار رعدية
|روضة التنهات
|29
|20
|75
|غائم جزئي
|صحراء الدهناء
|29
|20
|75
|غائم جزئي
|الصمان
|29
|20
|75
|غائم جزئي