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المركز الوطني للأرصاد بالسعودية: أمطار غزيرة وسيول وصواعق رعدية في عدة مناطق، والرطوبة 90 في الدمام وجازان والاحساء

محمد خير الحوراني

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية تقريره حول حالة الطقس اليوم الأحد في جميع مناطق المملكة، وتوقَّع المركز استمرار هطول الأمطار الرعدية يرافقها رياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، وعسير وتبوك. مع إمكانية تشكُّل السُحب الرعدية المُمطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات الباحة ومكة المكرمة. مع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من مكة المكرمة خاصةً الساحلية منها.

أمطار وسيول وصواعق رعدية- المصدر: الذكاء الاصطناعي مايكروسوفت بينغ

الطقس اليوم في الخليج العربي والبحر الأحمر

كما رجَّح المركز أن تكون سرعة الرياح السطحية فوق البحر الأحمر ما بين 15-30 كم/ساعة، تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج إلى اكثر من مترين ونصف وحالة البحر مائج في الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة، فيما تترواح سرعة الرياح السطحية فوق الخليج العربي ما بين 10-20كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف متر، وحالة البحر خفيف الموج.

درجات الحرارة ونسب الرطوبة بالسعودية اليوم

وفي توقَّعاته حول درجات الحرارة العظمى والصغرى لهذا اليوم، رجَّح المركز الوطني للأرصاد بالسعودية أن تسجِّل مكة المكرمة 36 درجة مئوية فيما تكون الحرارة 32 مئوية بالمدينة المنورة و29 بالعاصمة السعودية الرياض، وتصل أقل درجات الحرارة اليوم في السودة إلى 8 درجات مئوية، وتصل نسبة الرطوبة إلى 90 في الدمام وجازان والأحساء.

المدينة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى الرطوبة المتوقعة أهم الظواهر الجوية
مكة 36 23 85  غائم جزئي
المدينة المنورة 32 20 40  غائم جزئي
الرياض 29 16 40  غائم جزئي
جدة 34 26 80  غائم جزئي
الدمام 31 21 90  غائم جزئي
أبها 22 11 75  أمطار رعدية
تبوك 31 18 55  أمطار رعدية
بريدة 29 15 75  صحو
حائل 28 13 65  غائم جزئي
الباحة 21 12 75  سحب رعدية ممطرة
عرعر 30 15 45  غائم جزئي
سكاكا 31 16 45  غائم جزئي
جازان 34 26 90  أمطار رعدية
نجران 27 15 55  غائم جزئي
الخرج 29 18 40  غائم جزئي
المجمعة 27 16 50  صحو
وادي الدواسر 29 18 50  غائم جزئي
الدوادمي 28 17 45  غائم جزئي
شرورة 30 17 55  غائم جزئي
طريف 28 12 55  غائم جزئي
الطائف 27 17 75  سحب رعدية
القنفذة 33 24 85  أمطار رعدية
ينبع 35 25 85  غائم جزئي
العلا 33 19 45  غائم جزئي
الاحساء 31 21 90  غائم جزئي
حفر الباطن 30 15 70  صحو
بيشة 29 19 60  غائم جزئي
الوجه 32 22 85  غائم جزئي
رفحا 30 15 50  غائم جزئي
القريات 29 13 65  غائم جزئي
السودة 18 8 85  أمطار رعدية
روضة التنهات 29 20 75  غائم جزئي
صحراء الدهناء 29 20 75  غائم جزئي
الصمان 29 20 75  غائم جزئي

الأرصاد تُصدر عدداً من التحذيرات

وكان المركز قد أصدر عدداً من التحذيرات باللُّون الأحمر والبرتقالي نبَّه خلالها كلًّ من عسير وتبوك وجازان ومكة المكرمة من تأثير الأمطار الغزيرة والمتوسطة إضافة إلى جريان السيول وتساقط البَرَد والرياح الشديدة وانعدام أو شبه انعدام مستوى الرؤية الأفقية في أجزاء من تلك المناطق.
إنذار حول حالة الطقس اليوم بالسعودية- المصدر: صفحة المركز الوطني للأرصاد على موقع اكس
إنذار حول حالة الطقس اليوم بالسعودية- المصدر: صفحة المركز الوطني للأرصاد على موقع اكس
إنذار حول حالة الطقس اليوم بالسعودية- المصدر: صفحة المركز الوطني للأرصاد على موقع اكس
إنذار حول حالة الطقس اليوم بالسعودية- المصدر: صفحة المركز الوطني للأرصاد على موقع اكس
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محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني، كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق، أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.

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