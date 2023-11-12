المركز الوطني للأرصاد بالسعودية: أمطار غزيرة وسيول وصواعق رعدية في عدة مناطق، والرطوبة 90 في الدمام وجازان والاحساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية تقريره حول حالة الطقس اليوم الأحد في جميع مناطق المملكة، وتوقَّع المركز استمرار هطول الأمطار الرعدية يرافقها رياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، وعسير وتبوك. مع إمكانية تشكُّل السُحب الرعدية المُمطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات الباحة ومكة المكرمة. مع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من مكة المكرمة خاصةً الساحلية منها.

أمطار وسيول وصواعق رعدية- المصدر: الذكاء الاصطناعي مايكروسوفت بينغ

الطقس اليوم في الخليج العربي والبحر الأحمر

كما رجَّح المركز أن تكون سرعة الرياح السطحية فوق البحر الأحمر ما بين 15-30 كم/ساعة، تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج إلى اكثر من مترين ونصف وحالة البحر مائج في الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة، فيما تترواح سرعة الرياح السطحية فوق الخليج العربي ما بين 10-20كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف متر، وحالة البحر خفيف الموج.

درجات الحرارة ونسب الرطوبة بالسعودية اليوم

وفي توقَّعاته حول درجات الحرارة العظمى والصغرى لهذا اليوم، رجَّح المركز الوطني للأرصاد بالسعودية أن تسجِّل مكة المكرمة 36 درجة مئوية فيما تكون الحرارة 32 مئوية بالمدينة المنورة و29 بالعاصمة السعودية الرياض، وتصل أقل درجات الحرارة اليوم في السودة إلى 8 درجات مئوية، وتصل نسبة الرطوبة إلى 90 في الدمام وجازان والأحساء.