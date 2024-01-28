المركز الوطني للأرصاد: أمطار وثلوج في عدة مناطق وانخفاض كبير في درجات الحرارة “تصل إلى 2 مئوية”

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية تقريره حول حالة الطقس المتوقَّعة اليوم الأحد في معظم مناطق المملكة، وتوقَّع المركز أن تصل سرعة الرياح إلى 40 كم/ساعة، فوق البحر الأحمر والخليج العربي، مع انخفاض واضح في درجات الحرارة وتساقط الأمطار والثلوج في بعض المناطق، نجوم مصرية والتفاصيل.

أمطار وثلوج وغيوم المصدر: الذكاء الاصطناعي مايكروسوفت بينغ

أمطار وثلوج وانخفاض درجات الحرارة في عدة مناطق

وتوقَّع المركز الوطني للأرصاد أن يشهد الطقس اليوم الأحد الظواهر الجوية التالي:

استمرار انخفاض درجات الحرارة على مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك وحائل.

فرصة لتساقط الأمطار والثلوج الخفيفة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية (طريف)، الجوف (القريات) وتبوك (علقان- وجبل اللوز- والظهر).

لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك سواحل المنطقة الشرقية ومرتفعات جازان وعسير.

اكثروا عباد الله من الاستغفار فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الأستغفار

الحالة الجوية الممطرة #السابعة #لموسم_١٤٤٥هـ

أمطار يوم السبت ١٥ رجب 1445هـ – متداول

في السناب متابعة خاصة ومباشرة ومتنوعة https://t.co/41IKbRI5lW pic.twitter.com/ZBXq641VC6 — عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) January 27, 2024

الطقس اليوم فوق البحر الأحمر والخليج العربي

وحول حالة الطقس اليوم في البحر الأحمر والخليج العربي رجَّح المركز أن تكون الرياح السطحية فوق البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وبسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي.

كما توقَّع المركز أن يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي، وتكون حالة البحر متوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي وخفيف الموج على الجزء الشمالي.

أمَّا فوق الخليج العربي فتكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 20 -40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي.

درجات الحرارة ونسب الرطوبة اليوم بالسعودية

يأتي ذلك فيما سجَّل المركز أعلى درجات الحرارة العظمى اليوم في شرورة مع 32 درجة مئوية، بينما سجَّلت مكة المكرمة 27 درجة والمدينة المنورة 23 درجة، والعاصمة الرياض 22 درجة، وسجَّلت طريف أقل درجات الحرارة الصغرى مع 2 درجة مئوية.

أمَّا نسبة الرطوبة فقد جاءت أعلاها 95 في كلٍّ من الدمام وطريف والقريات، وأقلها 45 في الرياض والخرج والمجمعة والدوادمي.