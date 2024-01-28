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المركز الوطني للأرصاد: أمطار وثلوج في عدة مناطق وانخفاض كبير في درجات الحرارة “تصل إلى 2 مئوية”

محمد خير الحوراني

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية تقريره حول حالة الطقس المتوقَّعة اليوم الأحد في معظم مناطق المملكة، وتوقَّع المركز أن تصل سرعة الرياح إلى 40 كم/ساعة، فوق البحر الأحمر والخليج العربي، مع انخفاض واضح في درجات الحرارة وتساقط الأمطار والثلوج في بعض المناطق، نجوم مصرية والتفاصيل.

أمطار وثلوج وغيوم المصدر: الذكاء الاصطناعي مايكروسوفت بينغ

أمطار وثلوج وانخفاض درجات الحرارة في عدة مناطق

وتوقَّع المركز الوطني للأرصاد أن يشهد الطقس اليوم الأحد الظواهر الجوية التالي:

  • استمرار انخفاض درجات الحرارة على مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك وحائل.
  • فرصة لتساقط الأمطار والثلوج الخفيفة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية (طريف)، الجوف (القريات) وتبوك (علقان- وجبل اللوز- والظهر).
  • لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك سواحل المنطقة الشرقية ومرتفعات جازان وعسير.

الطقس اليوم فوق البحر الأحمر والخليج العربي

وحول حالة الطقس اليوم في البحر الأحمر والخليج العربي رجَّح المركز أن تكون الرياح السطحية فوق البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وبسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي.

كما توقَّع المركز أن يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي، وتكون حالة البحر متوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي وخفيف الموج على الجزء الشمالي.

أمَّا فوق الخليج العربي فتكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 20 -40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي.

نشرة التوقعات البحرية – المصدر الصفحة الرسمية للمركز الوطني للأرصاد على موقع اكس

درجات الحرارة ونسب الرطوبة اليوم بالسعودية

يأتي ذلك فيما سجَّل المركز أعلى درجات الحرارة العظمى اليوم في شرورة مع 32 درجة مئوية، بينما سجَّلت مكة المكرمة 27 درجة والمدينة المنورة 23 درجة، والعاصمة الرياض 22 درجة، وسجَّلت طريف أقل درجات الحرارة الصغرى مع 2 درجة مئوية.

أمَّا نسبة الرطوبة فقد جاءت أعلاها 95 في كلٍّ من الدمام وطريف والقريات، وأقلها 45 في الرياض والخرج والمجمعة والدوادمي.

أقل درجات الحرارة اليوم – المصدر الصفحة الرسمية للمركز الوطني للأرصاد على موقع اكس
المدينة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى الرطوبة المتوقعة أهم الظواهر الجوية
مكة 27 17 70  غائم
المدينة المنورة 23 12 75  غائم جزئي
الرياض 22 10 45  غائم جزئي
جدة 26 18 65  رياح نشطة
الدمام 23 14 95  ضباب
أبها 19 10 90  ضباب
تبوك 15 4 85  ضباب
بريدة 19 7 70  غائم جزئي
حائل 15 4 80  صحو
الباحة 18 11 80  غائم جزئي
عرعر 13 3 75  ضباب
سكاكا 14 4 75  ضباب
جازان 31 25 90  ضباب
نجران 30 14 70  عوالق
الخرج 24 12 45  غائم جزئي
المجمعة 18 7 45  غائم جزئي
وادي الدواسر 28 17 50  عوالق
الدوادمي 21 8 45  غائم جزئي
شرورة 32 18 50  غائم جزئي
طريف 10 2 95  أمطار – ثلوج
الطائف 20 8 85  ضباب
القنفذة 27 20 75  رياح نشطة
ينبع 25 14 70  رياح نشطة
العلا 20 8 75  غائم جزئي
الاحساء 24 15 85  ضباب
حفر الباطن 18 9 85  ضباب
بيشة 28 14 70  عوالق
الوجه 22 13 65  غائم جزئي
رفحا 15 5 85  ضباب
القريات 12 3 95  أمطار – ثلوج
السودة 14 6 90  ضباب
روضة التنهات 22 9 80  غائم جزئي
صحراء الدهناء 22 9 80  غائم جزئي
الصمان 22 9 80  غائم جزئي
درجات الحرارة المتوقعة اليوم – المصدر الصفحة الرسمية للمركز الوطني للأرصاد على موقع اكس
كميات الأمطار على مناطق المملكة – المصدر الصفحة الرسمية للمركز الوطني للأرصاد على موقع اكس
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عن الكاتب:
محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني، كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق، أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.

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