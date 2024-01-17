المركز الوطني للأرصاد: أمطار في معظم المناطق حتى السبت، ودرجات الحرارة تصل إلى 4 مئوية في طريف والسودة

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية تقريراً إلحاقياً حذَّر خلاله من استمرار فرص الأمطار من #الأربعاء إلى #السبت في معظم مناطق المملكة مشيراً إلى أنَّها تترافق مع نشاط الرياح الهابطة والمثيرة للغبار والأتربة، تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ساعة، وتشمل أجزاءً من مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران والرياض والقصيم والشرقية.

أمطار وسيول - المصدر: الذكاء الاصطناعي مايكروسوفت بينغ

انخفاض درجات الحرارة بالشرقية وأمطار في نجران وعسير

وفي تقريره حول حالة الطقس اليوم الأربعاء توقَّع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة أن تسود الظواهر الجوية التالية:

استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

سماء غائمة جزئياً إلى غائمة ونشاط الرياح السطحية، مع فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على أجزاء من مناطق ونجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة والقصيم، الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

تشكُّل الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات جازان، وعسير والباحة.

الطقس اليوم فوق البحر الأحمر والخليج العربي

كما توقَّعت الأرصاد السعودية أن تكون الرياح السطحية فوق البحر الأحمر وفقاً لما يلي:

شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي،

جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي،

يتراوح ارتفاع الموج من نصف المتر إلى المتر والنصف على الجزء الجنوبي، ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط و الشمالي.

وتكون حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

بينما تكون الرياح السطحية فوق الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

درجات الحرارة ونسب الرطوبة في جميع مناطق المملكة