أخبار السعودية

المركز الوطني للأرصاد: أمطار في عدة مناطق وثلوج في تبوك، وانخفاض واضح في درجات الحرارة تصل إلى “4” مئوية

محمد خير الحوراني

توقَّع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، أن يشهد اليوم السبت والأيام القادمة تقلُّبات جوية تؤثِّر على معظم مناطق المملكة، وتشمل استمرار تساقط الأمطار الرعدية اليوم في عسير وجازان والباحة، وحتى الإثنين القادم مع تساقط الثلوج الخفيفة في تبوك والحدود الشمالية والجوف، ونشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة وانخفاض درجات الحرارة في معظم المناطق، وارتفاع الأمواج على المناطق الساحلية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

أمطار غزيرة وغيوم- المصدر الذكاء الاصطناعي مايكروسوفت بينغ

طقس بارد في معظم مناطق المملكة اليوم

وفي تقريره حول حالة الطقس اليوم السبت توقَّع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة أن تبرز الظواهر الجوية التالية:

  • طقس بارد على معظم مناطق المملكة.
  • تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك والمدينة المنورة والرياض.
  • تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة إضافة إلى أجزاء من المنطقة الشرقية.
  • ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
  • فرص تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك ( علقان- الظهر- جبل اللوز).

حالة الطقس اليوم فوق البحر الأحمر والخليج العربي

كما توقًّعت الأرصاد الجوية أن تصل سرعة الرياح السطحية فوق البحر الأحمر إلى 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
بينما تصل سرعة الرياح السطحية فوق الخليج العربي إلى 50 كم/ساعة وارتفاع الموج إلى اعلى من مترين وحالة البحر
خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط.
نشرة التوقعات البحرية اليوم – المصدر صفحة المركز الوطني للأرصاد على موقع اكس

درجات الحرارة في جميع مناطق المملكة

يأتي ذلك فيما تسجِّل شرورة أعلى درجات الحرارة العظمة في المملكة مع 33 درجة مئوية، تليها نجران مع 31 درجة، فيما تسجِّل مكة المكرمة 24 درجة مئوية، و22 درجة في المدينة المنورة والعاصمة السعودية الرياض، بينما تسجِّل طريف أقل درجات الحرارة الصغرى اليوم مع 4 درجات مئوية، وتصل نسب الرطوبة إلى 100 في حفر الباطن والصمان، وتكون أقل نسب الرطوبة 35 في شرورة.
نشرة التوقعات الجوية اليوم – المصدر صفحة المركز الوطني للأرصاد على موقع اكس
المدينة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى الرطوبة المتوقعة أهم الظواهر الجوية
مكة 24 19 80  امطار خفيفة
المدينة المنورة 22 14 85  غائم
الرياض 22 14 40  غائم جزئي
جدة 25 19 75  امطار خفيفة
الدمام 24 14 70  سحب رعدية ممطرة
أبها 18 11 95  أمطار/ضباب
تبوك 17 5 75  امطار خفيفة
بريدة 21 10 70  غائم جزئى / أتربة مثارة
حائل 16 8 75  غائم جزئى / أتربة مثارة
الباحة 15 10 95  أمطار/ضباب
عرعر 15 8 70  امطار خفيفة
سكاكا 16 7 70  امطار خفيفة
جازان 30 25 85  سحب رعدية ممطرة
نجران 31 12 80  رياح نشطة
الخرج 25 14 40  غائم
المجمعة 19 8 60  غائم جزئي
وادي الدواسر 27 16 60  غائم
الدوادمي 21 10 65  رياح نشطة
شرورة 33 15 35  غائم جزئي
طريف 10 4 95  امطار متوسطة
الطائف 16 10 95  أمطار/ضباب
القنفذة 27 22 70  غائم جزئى / أتربة مثارة
ينبع 24 14 85  امطار خفيفة
العلا 21 9 75  رياح نشطة
الاحساء 26 14 90  سحب رعدية ممطرة
حفر الباطن 21 12 100  ضباب
بيشة 27 16 40  غائم جزئى / أتربة مثارة
الوجه 21 15 75  امطار خفيفة
رفحا 17 9 90  امطار خفيفة
القريات 13 5 90  امطار متوسطة
السودة 13 5 95  أمطار/ضباب
روضة التنهات 25 13 65  رياح نشطة
صحراء الدهناء 26 11 80  رياح نشطة
الصمان 27 12 100  ضباب
كميات الأمطار خلال 24 ساعة – المصدر صفحة المركز الوطني للأرصاد على موقع اكس
قد يهمك:

عن الكاتب:
محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني، كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق، أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل