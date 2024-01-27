المركز الوطني للأرصاد: أمطار في عدة مناطق وثلوج في تبوك، وانخفاض واضح في درجات الحرارة تصل إلى “4” مئوية
توقَّع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، أن يشهد اليوم السبت والأيام القادمة تقلُّبات جوية تؤثِّر على معظم مناطق المملكة، وتشمل استمرار تساقط الأمطار الرعدية اليوم في عسير وجازان والباحة، وحتى الإثنين القادم مع تساقط الثلوج الخفيفة في تبوك والحدود الشمالية والجوف، ونشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة وانخفاض درجات الحرارة في معظم المناطق، وارتفاع الأمواج على المناطق الساحلية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
طقس بارد في معظم مناطق المملكة اليوم
وفي تقريره حول حالة الطقس اليوم السبت توقَّع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة أن تبرز الظواهر الجوية التالية:
- طقس بارد على معظم مناطق المملكة.
- تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك والمدينة المنورة والرياض.
- تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة إضافة إلى أجزاء من المنطقة الشرقية.
- ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
- فرص تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك ( علقان- الظهر- جبل اللوز).
🔴 بمشيئة الله، تقلّبات جوية على معظم مناطق #المملكة 🌊🌪️❄️🧊⛈️ وللتفاصيل ⬇️ https://t.co/Z392xLqBZx@SaudiDCD @emartasir @jazangov @AljoufSA @emara_sharqia @EmarahAlQassim pic.twitter.com/h6QKrSyEwX
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) January 23, 2024
حالة الطقس اليوم فوق البحر الأحمر والخليج العربي
بينما تصل سرعة الرياح السطحية فوق الخليج العربي إلى 50 كم/ساعة وارتفاع الموج إلى اعلى من مترين وحالة البحر
خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط.
درجات الحرارة في جميع مناطق المملكة
|المدينة
|درجة الحرارة العظمى
|درجة الحرارة الصغرى
|الرطوبة المتوقعة
|أهم الظواهر الجوية
|مكة
|24
|19
|80
|امطار خفيفة
|المدينة المنورة
|22
|14
|85
|غائم
|الرياض
|22
|14
|40
|غائم جزئي
|جدة
|25
|19
|75
|امطار خفيفة
|الدمام
|24
|14
|70
|سحب رعدية ممطرة
|أبها
|18
|11
|95
|أمطار/ضباب
|تبوك
|17
|5
|75
|امطار خفيفة
|بريدة
|21
|10
|70
|غائم جزئى / أتربة مثارة
|حائل
|16
|8
|75
|غائم جزئى / أتربة مثارة
|الباحة
|15
|10
|95
|أمطار/ضباب
|عرعر
|15
|8
|70
|امطار خفيفة
|سكاكا
|16
|7
|70
|امطار خفيفة
|جازان
|30
|25
|85
|سحب رعدية ممطرة
|نجران
|31
|12
|80
|رياح نشطة
|الخرج
|25
|14
|40
|غائم
|المجمعة
|19
|8
|60
|غائم جزئي
|وادي الدواسر
|27
|16
|60
|غائم
|الدوادمي
|21
|10
|65
|رياح نشطة
|شرورة
|33
|15
|35
|غائم جزئي
|طريف
|10
|4
|95
|امطار متوسطة
|الطائف
|16
|10
|95
|أمطار/ضباب
|القنفذة
|27
|22
|70
|غائم جزئى / أتربة مثارة
|ينبع
|24
|14
|85
|امطار خفيفة
|العلا
|21
|9
|75
|رياح نشطة
|الاحساء
|26
|14
|90
|سحب رعدية ممطرة
|حفر الباطن
|21
|12
|100
|ضباب
|بيشة
|27
|16
|40
|غائم جزئى / أتربة مثارة
|الوجه
|21
|15
|75
|امطار خفيفة
|رفحا
|17
|9
|90
|امطار خفيفة
|القريات
|13
|5
|90
|امطار متوسطة
|السودة
|13
|5
|95
|أمطار/ضباب
|روضة التنهات
|25
|13
|65
|رياح نشطة
|صحراء الدهناء
|26
|11
|80
|رياح نشطة
|الصمان
|27
|12
|100
|ضباب