المركز الوطني للأرصاد: أمطار في عدة مناطق وثلوج في تبوك، وانخفاض واضح في درجات الحرارة تصل إلى “4” مئوية

توقَّع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، أن يشهد اليوم السبت والأيام القادمة تقلُّبات جوية تؤثِّر على معظم مناطق المملكة، وتشمل استمرار تساقط الأمطار الرعدية اليوم في عسير وجازان والباحة، وحتى الإثنين القادم مع تساقط الثلوج الخفيفة في تبوك والحدود الشمالية والجوف، ونشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة وانخفاض درجات الحرارة في معظم المناطق، وارتفاع الأمواج على المناطق الساحلية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

أمطار غزيرة وغيوم- المصدر الذكاء الاصطناعي مايكروسوفت بينغ

طقس بارد في معظم مناطق المملكة اليوم

وفي تقريره حول حالة الطقس اليوم السبت توقَّع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة أن تبرز الظواهر الجوية التالية:

طقس بارد على معظم مناطق المملكة.

تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك والمدينة المنورة والرياض.

تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة إضافة إلى أجزاء من المنطقة الشرقية.

ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

فرص تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك ( علقان- الظهر- جبل اللوز). 🔴 بمشيئة الله، تقلّبات جوية على معظم مناطق #المملكة 🌊🌪️❄️🧊⛈️ وللتفاصيل ⬇️ https://t.co/Z392xLqBZx@SaudiDCD @emartasir @jazangov @AljoufSA @emara_sharqia @EmarahAlQassim pic.twitter.com/h6QKrSyEwX — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) January 23, 2024 حالة الطقس اليوم فوق البحر الأحمر والخليج العربي كما توقًّعت الأرصاد الجوية أن تصل سرعة الرياح السطحية فوق البحر الأحمر إلى 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تصل سرعة الرياح السطحية فوق الخليج العربي إلى 50 كم/ساعة وارتفاع الموج إلى اعلى من مترين وحالة البحر

خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط.

درجات الحرارة في جميع مناطق المملكة