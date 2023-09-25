المركز الوطني للأرصاد أمطار رعدية في عدة مناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة التقرير اليومي الخاص بحالة الطقس وتوقع هطول الأمطار على عدة مناطق حيث يُتابع بشكل مستمر جميع التفاصيل التي تخص درجات الحرارة لكي يُحذر المواطنين والمقيمين أيضًا من الرياح المثيرة للأتربة التي تؤدي لإنعدام الرؤية خشيةً على سلامتهم.

شعار المركز الوطني للأرصاد المصدر: جوجل

المركز الوطني للأرصاد

يُتابع المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس لكي يُحذر المواطنين والمقيمين أيضًا، فأشار إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من هذه المناطق وهما: الباحة، وجازان، وعسير، وتمتد لمرتفعات منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

درجات الحرارة اليوم

أما بالنسبة لدرجات الحرارة لكل محافظة فجاءت على النحو التالي:

تجدر الإشارة إلى أن المركز الوطني يُتابع بشكل مستمر حالة الطقس ويُعلن عنها لكي يُحذر في حال هطول الأمطار والرياح المثيرة للأتربة التي قد تؤدي لإنعدام الرؤية خشيةً على سلامة المواطنين.