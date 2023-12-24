المركز الوطني للأرصاد.. أمطار رعدية في الرياض والشرقية، سرعة الرياح 40 كم وارتفاع الموج يصل إلى المترين

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية تقريره حول حالة الطقس اليوم الأحد وتوقَّع المركز استمرار تساقط الأمطار الرعدية بمشيئة الله تعالى، على أجزاء من مناطق الرياض، والشرقية، والباحة، وعسير وجازان. مع إمكانية تشكُّل الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من منطقة تبوك، بينما يصل ارتفاع الموج في البحر الأحمر إلى مترين وسرعة الرياح إلى 40 كم /ساعة، نجوم مصرية والتفاصيل.

حالة الطقس في السعودية- المصدر سبق

الطقس اليوم في البحر الأحمر والخليج العربي

وحول حالة الطقس فوق البحر الأحمر والخليج العربي توقَّع المركز الوطني للأرصاد أن تكون الأجواء أكثر استقراراً مع الظواهر الجوية التالية:

البحر الأحمر الخليج العربي الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.

جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً الى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي. جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي. من نصف المتر إلى متر. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج. خفيف الموج.

درجات الحرارة وأبرز الظواهر الجوية اليوم

كما توقَّع المركز أن تسجِّل جازان ووادي الدواسر وشرورة أعلى درجات الحرارة العظمى اليوم بالمملكة مع 31 درجة مئوية، فيما تسجِّل مكة المكرمة 28، والمدينة المنورة 24، والعاصمة الرياض 26 درجة مئوية، وتكون أقل درجات الحرارة الصغرى 5 درجات مئوية في كلٍّ من طريف والسودة، ونسبة الرطوبة 95 في كلٍّ من الطائف وحفر الباطن، مع أمطار خفيفة في معظم مناطق المملكة، وأجواء غائمة جزئياً في بقية المناطق.

طقس العرب الأجواء باردة شمالاً ومعتدلة شرقاً

من جانبه توقَّع مركز طقس العرب الإقليمي أن تكون الأجواء اليوم الأحد في المملكة على النحو التالي:

أجواء باردة نسبياً نهاراً تتحول إلى باردة ليلاً في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية والشمالية الغربية من المملكة.

أجواء معتدلة نهاراً تتحول إلى لطيفة ليلاً في المناطق الشرقية والوسطى والغربية.

أجواء غائمة جزئياً مع فرص لتساقط الأمطار المتفرقة فترة ما بعد الظهر في المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة.

#السعودية | الأحوال الجوية المتوقعة ليوم غد الأحد في المملكة ! pic.twitter.com/VhniwHW817 — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) December 23, 2023

كان يوم أمس السبت قد شهد تساقط الأمطار الغزيرة إلى متوسطة الشدة في معظم المناطق، وفيما يلي بعض الفيديوهات التي توثِّق تساقط أمطار الخير على المملكة بإذن الله.

مشهد رائع لأمطار الخير على الحرم المكي فجر اليوم 🌧️

اللهم اجعلها #أمطار خير ورحمة 🤲 pic.twitter.com/mr1HeDE6eL — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) December 23, 2023

من امطار جده فجر امس

تذكرت اغنية طلال الله يرحمه ياطفلةٍ تحت المطر

تمشي و اتبعها بنظر..! pic.twitter.com/OX207qg0OB — ابن عساف binassaf33💛🖤 (@binassaf33) December 24, 2023

فيديو | جدة.. لقطات لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة #الإخبارية pic.twitter.com/vUqrnYk3W9 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 23, 2023