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المركز الوطني للأرصاد.. أمطار رعدية في الرياض والشرقية، سرعة الرياح 40 كم وارتفاع الموج يصل إلى المترين

محمد خير الحوراني

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية تقريره حول حالة الطقس اليوم الأحد وتوقَّع المركز استمرار تساقط الأمطار الرعدية بمشيئة الله تعالى، على أجزاء من مناطق الرياض، والشرقية، والباحة، وعسير وجازان. مع إمكانية تشكُّل الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من منطقة تبوك، بينما يصل ارتفاع الموج في البحر الأحمر إلى مترين وسرعة الرياح إلى 40 كم /ساعة، نجوم مصرية والتفاصيل.

حالة الطقس في السعودية

حالة الطقس في السعودية- المصدر سبق

الطقس اليوم في البحر الأحمر والخليج العربي

وحول حالة الطقس فوق البحر الأحمر والخليج العربي توقَّع المركز الوطني للأرصاد أن تكون الأجواء أكثر استقراراً مع الظواهر الجوية التالية:

البحر الأحمر  الخليج العربي
الرياح السطحية
  • شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.
  • جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً الى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
  • جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة.
ارتفاع الموج
  • من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي.
  • من نصف المتر إلى متر.
حالة البحر
  • خفيف إلى متوسط الموج.
  • خفيف الموج.

درجات الحرارة وأبرز الظواهر الجوية اليوم

كما توقَّع المركز أن تسجِّل جازان ووادي الدواسر وشرورة أعلى درجات الحرارة العظمى اليوم بالمملكة مع 31 درجة مئوية، فيما تسجِّل مكة المكرمة 28، والمدينة المنورة 24، والعاصمة الرياض 26 درجة مئوية، وتكون أقل درجات الحرارة الصغرى 5 درجات مئوية في كلٍّ من طريف والسودة، ونسبة الرطوبة 95 في كلٍّ من الطائف وحفر الباطن، مع أمطار خفيفة في معظم مناطق المملكة، وأجواء غائمة جزئياً في بقية المناطق.

المدينة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى الرطوبة المتوقعة أهم الظواهر الجوية
مكة 28 18 85  غائم جزئي
المدينة المنورة 24 12 70  صحو
الرياض 26 15 85  أمطار خفيفة
جدة 29 19 75  غائم جزئي
الدمام 24 16 90  أمطار خفيفة
أبها 21 10 85  أمطار خفيفة
تبوك 17 8 85  ضباب
بريدة 21 9 80  غائم جزئي
حائل 18 7 85  صحو
الباحة 20 11 85  أمطار خفيفة
عرعر 19 8 85  غائم جزئي
سكاكا 18 7 85  غائم جزئي
جازان 31 23 90  أمطار رعدية
نجران 30 14 60  صحو
الخرج 27 15 55  أمطار خفيفة
المجمعة 22 11 70  أمطار خفيفة
وادي الدواسر 31 17 50  عوالق
الدوادمي 25 14 65  غائم جزئي
شرورة 31 16 70  صحو
طريف 15 5 90  غائم
الطائف 23 13 95  غائم جزئي
القنفذة 29 21 85  أمطار خفيفة
ينبع 27 17 75  صحو
العلا 21 11 85  صحو
الاحساء 25 17 90  أمطار خفيفة
حفر الباطن 21 11 95  غائم جزئي
بيشة 29 13 75  صحو
الوجه 24 14 65  غائم جزئي
رفحا 18 8 75  صحو
القريات 17 7 90  غائم
السودة 16 5 85  أمطار خفيفة
روضة التنهات 21 12 90  أمطار خفيفة
صحراء الدهناء 21 12 90  أمطار خفيفة
الصمان 21 12 90  أمطار خفيفة

طقس العرب الأجواء باردة شمالاً ومعتدلة شرقاً

من جانبه توقَّع مركز طقس العرب الإقليمي أن تكون الأجواء اليوم الأحد في المملكة على النحو التالي:

  • أجواء باردة نسبياً نهاراً تتحول إلى باردة ليلاً في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية والشمالية الغربية من المملكة.
  • أجواء معتدلة نهاراً تتحول إلى لطيفة ليلاً في المناطق الشرقية والوسطى والغربية.
  • أجواء غائمة جزئياً مع فرص لتساقط الأمطار المتفرقة فترة ما بعد الظهر في المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة.

كان يوم أمس السبت قد شهد تساقط الأمطار الغزيرة إلى متوسطة الشدة في معظم المناطق، وفيما يلي بعض الفيديوهات التي توثِّق تساقط أمطار الخير على المملكة بإذن الله.

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عن الكاتب:
محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني، كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق، أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.

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