المركز الوطني للأرصاد.. أمطار رعدية في الرياض والشرقية، سرعة الرياح 40 كم وارتفاع الموج يصل إلى المترين
أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية تقريره حول حالة الطقس اليوم الأحد وتوقَّع المركز استمرار تساقط الأمطار الرعدية بمشيئة الله تعالى، على أجزاء من مناطق الرياض، والشرقية، والباحة، وعسير وجازان. مع إمكانية تشكُّل الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من منطقة تبوك، بينما يصل ارتفاع الموج في البحر الأحمر إلى مترين وسرعة الرياح إلى 40 كم /ساعة، نجوم مصرية والتفاصيل.
الطقس اليوم في البحر الأحمر والخليج العربي
وحول حالة الطقس فوق البحر الأحمر والخليج العربي توقَّع المركز الوطني للأرصاد أن تكون الأجواء أكثر استقراراً مع الظواهر الجوية التالية:
|البحر الأحمر
|الخليج العربي
|الرياح السطحية
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|ارتفاع الموج
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|حالة البحر
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درجات الحرارة وأبرز الظواهر الجوية اليوم
كما توقَّع المركز أن تسجِّل جازان ووادي الدواسر وشرورة أعلى درجات الحرارة العظمى اليوم بالمملكة مع 31 درجة مئوية، فيما تسجِّل مكة المكرمة 28، والمدينة المنورة 24، والعاصمة الرياض 26 درجة مئوية، وتكون أقل درجات الحرارة الصغرى 5 درجات مئوية في كلٍّ من طريف والسودة، ونسبة الرطوبة 95 في كلٍّ من الطائف وحفر الباطن، مع أمطار خفيفة في معظم مناطق المملكة، وأجواء غائمة جزئياً في بقية المناطق.
#شتاؤنا_اليوم #الأحد 2023/12/24م #نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/llXjbqWFIs
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) December 24, 2023
|المدينة
|درجة الحرارة العظمى
|درجة الحرارة الصغرى
|الرطوبة المتوقعة
|أهم الظواهر الجوية
|مكة
|28
|18
|85
|غائم جزئي
|المدينة المنورة
|24
|12
|70
|صحو
|الرياض
|26
|15
|85
|أمطار خفيفة
|جدة
|29
|19
|75
|غائم جزئي
|الدمام
|24
|16
|90
|أمطار خفيفة
|أبها
|21
|10
|85
|أمطار خفيفة
|تبوك
|17
|8
|85
|ضباب
|بريدة
|21
|9
|80
|غائم جزئي
|حائل
|18
|7
|85
|صحو
|الباحة
|20
|11
|85
|أمطار خفيفة
|عرعر
|19
|8
|85
|غائم جزئي
|سكاكا
|18
|7
|85
|غائم جزئي
|جازان
|31
|23
|90
|أمطار رعدية
|نجران
|30
|14
|60
|صحو
|الخرج
|27
|15
|55
|أمطار خفيفة
|المجمعة
|22
|11
|70
|أمطار خفيفة
|وادي الدواسر
|31
|17
|50
|عوالق
|الدوادمي
|25
|14
|65
|غائم جزئي
|شرورة
|31
|16
|70
|صحو
|طريف
|15
|5
|90
|غائم
|الطائف
|23
|13
|95
|غائم جزئي
|القنفذة
|29
|21
|85
|أمطار خفيفة
|ينبع
|27
|17
|75
|صحو
|العلا
|21
|11
|85
|صحو
|الاحساء
|25
|17
|90
|أمطار خفيفة
|حفر الباطن
|21
|11
|95
|غائم جزئي
|بيشة
|29
|13
|75
|صحو
|الوجه
|24
|14
|65
|غائم جزئي
|رفحا
|18
|8
|75
|صحو
|القريات
|17
|7
|90
|غائم
|السودة
|16
|5
|85
|أمطار خفيفة
|روضة التنهات
|21
|12
|90
|أمطار خفيفة
|صحراء الدهناء
|21
|12
|90
|أمطار خفيفة
|الصمان
|21
|12
|90
|أمطار خفيفة
طقس العرب الأجواء باردة شمالاً ومعتدلة شرقاً
من جانبه توقَّع مركز طقس العرب الإقليمي أن تكون الأجواء اليوم الأحد في المملكة على النحو التالي:
- أجواء باردة نسبياً نهاراً تتحول إلى باردة ليلاً في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية والشمالية الغربية من المملكة.
- أجواء معتدلة نهاراً تتحول إلى لطيفة ليلاً في المناطق الشرقية والوسطى والغربية.
- أجواء غائمة جزئياً مع فرص لتساقط الأمطار المتفرقة فترة ما بعد الظهر في المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة.
#السعودية | الأحوال الجوية المتوقعة ليوم غد الأحد في المملكة ! pic.twitter.com/VhniwHW817
— طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) December 23, 2023
كان يوم أمس السبت قد شهد تساقط الأمطار الغزيرة إلى متوسطة الشدة في معظم المناطق، وفيما يلي بعض الفيديوهات التي توثِّق تساقط أمطار الخير على المملكة بإذن الله.
مشهد رائع لأمطار الخير على الحرم المكي فجر اليوم 🌧️
اللهم اجعلها #أمطار خير ورحمة 🤲 pic.twitter.com/mr1HeDE6eL
— طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) December 23, 2023
من امطار جده فجر امس
تذكرت اغنية طلال الله يرحمه ياطفلةٍ تحت المطر
تمشي و اتبعها بنظر..! pic.twitter.com/OX207qg0OB
— ابن عساف binassaf33💛🖤 (@binassaf33) December 24, 2023
فيديو | جدة..
لقطات لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة #الإخبارية pic.twitter.com/vUqrnYk3W9
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 23, 2023
امطار ابحر شمال جدة الان 😍☔️ pic.twitter.com/igItrh8Ck1
— أخبار جدة | سعيد الشهري (@jeddahnews_) December 22, 2023