المركز الوطني للأرصاد يكشف عن فرص هطول الأمطار في مكة المكرمة

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية عن تأثير منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية بحالة من عدم الاستقرار مما ستسبب في زيادة فرص هطول الأمطار خاصة في المنطقة الساحلية منها، وذلك اليوم الخميس وغدًا الجمعة وذلك وفقًا لمخرجات النموذج العددي.

المركز الوطني للأرصاد

حالة عدم الاستقرار في مكة

فقد نشر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية من خلال حسابها الرسمي على منصة أكس مقطع فيديو يوضح ظهور فرص لهطول الأمطار اليوم وغدًا وذلك في الأجزاء الساحلية في منطقة مكة المكرمة، وتشمل هذه المنطقة محافظة جدة، حيث تبدأ هذه الحالة في الساعات الأولى من فجر يوم غد الجمعة وتستمر حتى منتصف الليل.

وفي وقت سابق توقع المركز في تقاريره عن حالة الطقس اليوم أن مازالت فرصة هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى الغزيرة مهيأة، فهي قد تسبب في جريان السيول مصحوبًا بنشاط الرياح مع تساقط للبرد في أماكن متفرقة في مكة المكرمة وجازان وعسير والباحة، وتمتد هذه الحالة إلى منطقة مدينة المنورة وخاصة الجزء الجنوبي منها.