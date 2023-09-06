المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية: يوضح سبب ظهور قرود البابون في الرياض

أوضح الدكتور إبراهيم عارف، عضو المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، سبب ظهور قرود البابون في أحد أحياء الرياض، وأشار إلى أن ذلك يعود إلى عمليات بيع واقتناء غير نظامية تُقام بواسطة بعض المواطنين، حيث يتم القيام بعمليات بيع وشراء تنافي الأنظمة واللوائح المعمول بها.

قرد بابون، -المصدر: صحيفة عاجل.

تدابير وإجراءات المركز الوطني

ويعمل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على معالجة هذا الوضع من خلال فرق ميدانية متخصصة، تعمل على مراقبة ومتابعة تلك العمليات غير النظامية، واتخاذ التدابير اللازمة؛ للحفاظ على البيئة والكائنات الحية، وضمان احترام القوانين واللوائح، وتأتي هذه الجهود في إطار الحفاظ على التنوع البيولوجي والحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية، ومنع انقراض الكائنات الحية، والحفاظ على توازن النظام البيئ.

القرود في الرياض ناتجة عن عمليات البيع والاقتناء غير النظامية، وجاري معالجتها بشكل عاجل.#محافظة_تنمية_استدامة pic.twitter.com/DRGGGQFL3h — المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) September 5, 2023

مسؤولية الحفاظ على الحياة البرية

كما يجب على الجميع التعاون مع الجهات المعنية والامتناع عن مثل هذه الأنشطة غير القانونية؛ من أجل الحفاظ على البيئة والحياة البرية، وفي حالة وجود قرد بابون تائه في منطقة سكنية، يجب على السكان تجنب التعرض له، والتبليغ عن وجوده للجهات المعنية؛ لضمان سلامته وسلامة الجميع، فالحفاظ على التنوع البيولوجي والحياة الفطرية هو مسؤولية مشتركة، تتطلب تفهمًا وتوعيةً من الجميع؛ للمساهمة في المحافظة على هذه الثروة الطبيعية للأجيال الحالية والمستقبلية.