المركز الوطني الأرصاد يتوقَّع استمرار تساقط الأمطار حتى الجمعة، ويُحذِّر من الضباب في مكة والمدينة والشرقية

المركز الوطني الأرصاد يتوقَّع استمرار تساقط الأمطار حتى الجمعة، ويُحذِّر من الضباب في مكة والمدينة والشرقية
أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية تقريره حول حالة الطقس اليوم الخميس، وتوقَّع المركز أن تكون السماء غائمة جزئياً على مناطق تبوك، والجوف والحدود الشمالية، إضافة إلى أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. مع إمكانية تشكُّل الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق خاصة منطقة الحدود الشمالية والأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
حالة الطقس اليوم في البحر الأحمر والخليج العربي
كما توقَّع المركز الوطني للأرصاد أن تكون الرياح السطحية فوق البحر الأحمر وفق البيانات التالية:
|الرياح السطحية فوق البحر الأحمر
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|ارتفاع الموج فوق البحر الأحمر
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|حالة البحر الأحمر
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|الرياح السطحية فوق الخليج العربي
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|ارتفاع الموج فوق الخليج العربي
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|حالة الخليج العربي
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درجات الحرارة في السعودية اليوم
|المدينة
|درجة الحرارة العظمى
|درجة الحرارة الصغرى
|الرطوبة المتوقعة
|أهم الظواهر الجوية
|مكة
|34
|23
|70
|غائم جزئي
|المدينة المنورة
|29
|16
|35
|غائم جزئي
|الرياض
|27
|10
|40
|صحو
|جدة
|33
|23
|85
|غائم جزئي
|الدمام
|27
|13
|80
|عوالق
|أبها
|23
|8
|80
|غائم جزئي
|تبوك
|24
|12
|60
|غائم جزئي
|بريدة
|27
|9
|60
|صحو
|حائل
|25
|10
|60
|غائم جزئي
|الباحة
|23
|9
|90
|غائم جزئي
|عرعر
|22
|11
|50
|غائم جزئي
|سكاكا
|24
|13
|50
|غائم جزئي
|جازان
|32
|24
|80
|غائم جزئي
|نجران
|26
|11
|40
|غائم جزئي
|الخرج
|27
|12
|50
|غائم جزئي
|المجمعة
|27
|10
|50
|عوالق
|وادي الدواسر
|27
|13
|50
|غائم جزئي
|الدوادمي
|26
|11
|40
|صحو
|شرورة
|28
|13
|50
|صحو
|طريف
|18
|8
|90
|غائم جزئي
|الطائف
|27
|10
|75
|غائم جزئي
|القنفذة
|32
|24
|85
|غائم جزئي
|ينبع
|29
|19
|95
|ضباب
|العلا
|27
|16
|40
|غائم جزئي
|الاحساء
|27
|13
|50
|عوالق
|حفر الباطن
|27
|11
|60
|غائم جزئي
|بيشة
|28
|12
|40
|رياح نشطة
|الوجه
|28
|19
|95
|ضباب
|رفحا
|25
|12
|60
|غائم جزئي
|القريات
|20
|9
|90
|غائم جزئي
|السودة
|19
|5
|90
|غائم جزئي
|روضة التنهات
|27
|10
|50
|عوالق
|صحراء الدهناء
|27
|10
|50
|عوالق
|الصمان
|27
|10
|50
|عوالق
🔴 استمرار فرص هطول #الأمطار حتى #الجمعة المقبلة، بمشيئة الله.. وللتفاصيل ⬇️ https://t.co/Z392xLqBZx@SaudiDCD @AljoufSA @emartasir @jazangov #نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/PiB313AS7I
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) December 4, 2023
الأرصاد تصدر عدداً من التنبيهات
كان المركز الوطني للأرصاد بالمملكة قد أصدر عدداً من الإنذارات التي حذَّر خلالها المدينة المنورة في الرايس وينبع، ومكة المكرمة “الطائف”، والشرقية في كلٍّ من الجبيل والخبر والخفجي والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، من تأثير الضباب وشبه انعدام مستوى الرؤية الأفقية من 1-3كم.