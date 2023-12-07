أخبار السعودية

المركز الوطني الأرصاد يتوقَّع استمرار تساقط الأمطار حتى الجمعة، ويُحذِّر من الضباب في مكة والمدينة والشرقية

محمد خير الحوراني

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية تقريره حول حالة الطقس اليوم الخميس، وتوقَّع المركز أن تكون السماء غائمة جزئياً على مناطق تبوك، والجوف والحدود الشمالية، إضافة إلى أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. مع إمكانية تشكُّل الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق خاصة منطقة الحدود الشمالية والأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

حالة الطقس اليوم في البحر الأحمر والخليج العربي

كما توقَّع المركز الوطني للأرصاد أن تكون الرياح السطحية فوق البحر الأحمر وفق البيانات التالية:

الرياح السطحية فوق البحر الأحمر 
  • شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على النصف الشمالي.
  • جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على النصف الجنوبي.
ارتفاع الموج فوق البحر الأحمر 
  • من نصف المتر إلى متر ونصف على النصف الشمالي.
  • من متر إلى مترين على النصف الجنوبي.
  • يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب.
حالة البحر الأحمر 
  • خفيف إلى متوسط الموج على النصف الشمالي.
  • متوسط الموج الى مائج على النصف الجنوبي.
الرياح السطحية فوق الخليج العربي 
  • غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة.
ارتفاع الموج فوق الخليج العربي
  • من نصف المتر إلى متر.
حالة الخليج العربي
  • خفيف الموج.
أمطار وضباب، المصدر: الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي

درجات الحرارة في السعودية اليوم

كما توقَّعت الأرصاد الجوية أن تصل درجة الحرارة في مكة المكرمة إلى 34 مئوية بينما تكون 29 درجة مئوية بالمدينة المنورة و27 في العاصمة الرياض، فيما تصل درجات الحرارة الصغرى في السودة إلى 5 درجات مئوبة، ونسبة الرطوبة إلى 95 في الوجه وينبع، مع أجواء غائمة جزئياً في معظم مناطق المملكة، وتوقُّعات باستمرار تساقط الأمطار الرعدية حتى غداً الجمعة.
المدينة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى الرطوبة المتوقعة أهم الظواهر الجوية
مكة 34 23 70  غائم جزئي
المدينة المنورة 29 16 35  غائم جزئي
الرياض 27 10 40  صحو
جدة 33 23 85  غائم جزئي
الدمام 27 13 80  عوالق
أبها 23 8 80  غائم جزئي
تبوك 24 12 60  غائم جزئي
بريدة 27 9 60  صحو
حائل 25 10 60  غائم جزئي
الباحة 23 9 90  غائم جزئي
عرعر 22 11 50  غائم جزئي
سكاكا 24 13 50  غائم جزئي
جازان 32 24 80  غائم جزئي
نجران 26 11 40  غائم جزئي
الخرج 27 12 50  غائم جزئي
المجمعة 27 10 50  عوالق
وادي الدواسر 27 13 50  غائم جزئي
الدوادمي 26 11 40  صحو
شرورة 28 13 50  صحو
طريف 18 8 90  غائم جزئي
الطائف 27 10 75  غائم جزئي
القنفذة 32 24 85  غائم جزئي
ينبع 29 19 95  ضباب
العلا 27 16 40  غائم جزئي
الاحساء 27 13 50  عوالق
حفر الباطن 27 11 60  غائم جزئي
بيشة 28 12 40  رياح نشطة
الوجه 28 19 95  ضباب
رفحا 25 12 60  غائم جزئي
القريات 20 9 90  غائم جزئي
السودة 19 5 90  غائم جزئي
روضة التنهات 27 10 50  عوالق
صحراء الدهناء 27 10 50  عوالق
الصمان 27 10 50  عوالق

 

الأرصاد تصدر عدداً من التنبيهات

كان المركز الوطني للأرصاد بالمملكة قد أصدر عدداً من الإنذارات التي حذَّر خلالها المدينة المنورة في الرايس وينبع، ومكة المكرمة “الطائف”، والشرقية في كلٍّ من الجبيل والخبر والخفجي والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، من تأثير الضباب وشبه انعدام مستوى الرؤية الأفقية من 1-3كم.

تنبيه حول حالة الطقس اليوم بالسعودية – المصدر: الصفحة الرسمية للمركز الوطني للأرصاد على موقع إكس
تنبيه حول حالة الطقس اليوم بالسعودية – المصدر: الصفحة الرسمية للمركز الوطني للأرصاد على موقع إكس
تنبيه حول حالة الطقس اليوم بالسعودية – المصدر: الصفحة الرسمية للمركز الوطني للأرصاد على موقع إكس

 


قد يهمك:

عن الكاتب:
محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني، كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق، أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.

اترك رد


جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.