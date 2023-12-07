المركز الوطني الأرصاد يتوقَّع استمرار تساقط الأمطار حتى الجمعة، ويُحذِّر من الضباب في مكة والمدينة والشرقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية تقريره حول حالة الطقس اليوم الخميس، وتوقَّع المركز أن تكون السماء غائمة جزئياً على مناطق تبوك، والجوف والحدود الشمالية، إضافة إلى أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. مع إمكانية تشكُّل الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق خاصة منطقة الحدود الشمالية والأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

حالة الطقس اليوم في البحر الأحمر والخليج العربي

كما توقَّع المركز الوطني للأرصاد أن تكون الرياح السطحية فوق البحر الأحمر وفق البيانات التالية:

الرياح السطحية فوق البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على النصف الشمالي.

جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على النصف الجنوبي. ارتفاع الموج فوق البحر الأحمر من نصف المتر إلى متر ونصف على النصف الشمالي.

من متر إلى مترين على النصف الجنوبي.

يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب. حالة البحر الأحمر خفيف إلى متوسط الموج على النصف الشمالي.

متوسط الموج الى مائج على النصف الجنوبي. الرياح السطحية فوق الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة. ارتفاع الموج فوق الخليج العربي من نصف المتر إلى متر. حالة الخليج العربي خفيف الموج.

درجات الحرارة في السعودية اليوم

كما توقَّعت الأرصاد الجوية أن تصل درجة الحرارة في مكة المكرمة إلى 34 مئوية بينما تكون 29 درجة مئوية بالمدينة المنورة و27 في العاصمة الرياض، فيما تصل درجات الحرارة الصغرى في السودة إلى 5 درجات مئوبة، ونسبة الرطوبة إلى 95 في الوجه وينبع، مع أجواء غائمة جزئياً في معظم مناطق المملكة، وتوقُّعات باستمرار تساقط الأمطار الرعدية حتى غداً الجمعة.

الأرصاد تصدر عدداً من التنبيهات

كان المركز الوطني للأرصاد بالمملكة قد أصدر عدداً من الإنذارات التي حذَّر خلالها المدينة المنورة في الرايس وينبع، ومكة المكرمة “الطائف”، والشرقية في كلٍّ من الجبيل والخبر والخفجي والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، من تأثير الضباب وشبه انعدام مستوى الرؤية الأفقية من 1-3كم.