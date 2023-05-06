أخبار السعودية

المركز الوطنى: حالة الطقس فى بعض مناطق المملكة العربية السعودية حتى يوم السبت ليلاً

سلمى محسن

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة، تنبيهًا بسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدة مناطق وهي عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة ونجران، بالإضافة إلى توقعات باستمرار الأمطار من الساعة 12ظهرًا حتى الساعة ال 10 مساءً.

هطول أمطار

المناطق التي ستتأثر بهطول الأمطار

قد يهمك:

بيان من الديوان الملكي السعودي بوفاة والدة صاحب السمو الأمير منصور آل سعود

المملكة العربية السعودية تزفّ بشرى سارة لجميع مواطني مجلس التعاون الخليجي وإتاحة خدمة جديدة لهم

كما أوضح مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي على موقع twitter “تويتر” ان الأمطار سوف تشمل على مناطق أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، النماص وبلقرن وتنومة وعرين وبيشة وتثليث وطريب، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وسيول وانعدام في الرؤية.

حالة الطقس
حالة الطقس فى المملكة العربية السعودية

كما ستؤثر الحالة الجوية في جازان على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابى وفيفا وهروب والطوال وصامطة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية.

كما ستؤثر الأمطار في الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبنى حسن، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وسيول وتدن في مدن الرؤية.

 حالة الطقس في مكة المكرمة و نجران

وبالنسبة لمكة المكرمة ستكون حالة الطقس مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية.

وبالنسبة إلى نجران ستؤثر الحالة المطرية على بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وسيول وشبه إنعدام في الرؤية.

Avatar of سلمى محسن
سلمى محسن

سلمى محسن
(كاتبة وباحثة )
حاصلة على دكتوراه فى ( تنظيم المجتمع ) كلية الخدمة الاجتماعية
قارئة فى علم الإجتماع - علم النفس - التنمية البشرية - الصحة العامة - المشكلات المجتمعية - منظمات المجتمع المدنى - إدارة المؤسسات
التطلع لكل ماهو جديد فى المجال التكنولوجى.
لاأرغب فى الإمتثال بأحد و أملك وجهة نظرى المستقلة
أعشق الكتابة - التنمية البشرية - الشعر - الرسم - الحيوانات الاليفة - الانترنت التسوق - التطلع لكل ما هو جديد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك تعليقاً
أحدث المقالات