المركز الوطنى: حالة الطقس فى بعض مناطق المملكة العربية السعودية حتى يوم السبت ليلاً

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة، تنبيهًا بسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدة مناطق وهي عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة ونجران، بالإضافة إلى توقعات باستمرار الأمطار من الساعة 12ظهرًا حتى الساعة ال 10 مساءً.

المناطق التي ستتأثر بهطول الأمطار

كما أوضح مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي على موقع twitter “تويتر” ان الأمطار سوف تشمل على مناطق أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، النماص وبلقرن وتنومة وعرين وبيشة وتثليث وطريب، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وسيول وانعدام في الرؤية.

كما ستؤثر الحالة الجوية في جازان على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابى وفيفا وهروب والطوال وصامطة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية.

كما ستؤثر الأمطار في الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبنى حسن، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وسيول وتدن في مدن الرؤية.

حالة الطقس في مكة المكرمة و نجران

وبالنسبة لمكة المكرمة ستكون حالة الطقس مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية.

وبالنسبة إلى نجران ستؤثر الحالة المطرية على بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وسيول وشبه إنعدام في الرؤية.