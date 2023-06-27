المركز السعودي للنخيل والتمور يتواجد في المنتدى السعودي السنغافوري

إنضم المركز السعودي للنخيل والتمور للمنتدى السعودي السنغافوري برئاسة وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة أحمد العيادة،ووفد من القطاعين الحكومي والخاص من منتجي التمور ومشتقاتها والأسماك والألبان.

وطرح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور محمد النويران خلال المنتدى عرضًا مرئيًّا استعرض من خلاله إستراتيجية المركز في زيادة الصادرات من التمور ومشتقاتها والتحسين المستمر على الممارسات الزراعية الصناعية؛لرفع الجودة والإنتاجية وتعزيز العلاقات الدولية،إضافةً إلى أبرز الإحصاءات عن قطاع النخيل والتمور ومشتقاتها وما وصلت إليه تمور المملكة عالميًّا،ما جعلها تتبوأ المرتبة الأولى على مستوى العالم في صادرات التمور من حيث القيمة.

وإشتملت المشاركة لقاءات مع كبار مستوردي الأغذية في الجانب السنغافوري لبحث أوجه التعاون المشترك وتطوير التبادل التجاري بين البلدين في مجال المنتجات الزراعية ومنتجات التمور ومشتقاتها،إضافةً إلى منتجات الأسماك والألبان.