المركز السعودي للأعمال الاقتصادية يدشن فرعه الجديد في مقر وزارة التعليم

قام معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، ومعالي وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي بافتتاح فرع المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، اليوم الإثنين، وذلك بمقر وزارة التعليم في العاصمة الرياض

ودشن المركز السعودي للأعمال الاقتصادية فرعه الجديد في مقر الوزارة لتسهيل رحلة المستثمر في قطاع التعليم الأهلي بحسب ما نشر على الحساب الرسمي لوزارة التعليم على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

لتسهيل ممارسة الأعمال في قطاع التعليم الأهلي.. وزير التعليم يفتتح فرع #المركز_السعودي_للأعمال الاقتصادية بديوان #وزارة_التعليم.https://t.co/vVkvAG8uPh pic.twitter.com/bNvctqSWYu — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) December 19, 2022

وشارك في الافتتاح معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الدكتور عبدالله شرف الغامدي، وفي حضور عدد من القيادات الحكومية والمستثمرين.

تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030

وأكد معالي وزير التعليم في كلمته، اليوم، أن قطاع الأعمال شريك فاعل في تقديم المنتجات والخدمات التعليمية، وذلك بما يتواءم مع مستهدفات التعليم المستقبلية، وأشار سيادته إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطوات حثيثة ساعية لدعم التعليم في المملكة وتطويره، وكذلك لتنفيذ خطط التنمية في مجالات الحياة كافة.

وقال أن النجاح الذي تحقق بفضل الشراكة بين القطاع العام والخاص في الفترة الماضية، أثمر عن تشغيل وصيانة العديد من الأبنية التعليمية بمدن ومحافظات المملكة، ويظهر ذلك في إنشاء 120 مدرسة في مكة والمدينة، والتي استوعبت أكثر من 120 ألف طالب وطالبة.

وأضاف وزير التعليم، أن ذلك يأتي أيضا تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث النهوض بالاستثمارات التعليمية من أجل مستقبل الوطن ورفاهية المواطن.