أخبار السعودية

المراجعين والمحاسبين تُحيل عدداً من المتقدمين لعضويتها للنيابة العامة

آياتي خيري

إكتشفت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين عدداً من الشهادات المزورة والمقدمة من قبل عدد من المتقدمين لعضويتها من أصحاب المؤهلات العلمية.

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

شعار الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين_مصدر الصورة: منصة إكس

وبناءًا على ذلك تم رفض منح العضوية لهؤلاء الأشخاص وإحالتهم للنيابة العامة بحكم الاختصاص، وذلك للحد من استخدام وتقديم الشهادات المزورة وضمان سلامة ومصداقية الوثائق والمعلومات الواردة للهيئة.

وتواصل الهيئة جهودها في تعزيز شفافية ونزاهة أعمالها من خلال اتخاذ إجراءات حازمة، وجاء هذا الإجراء حمايةً لمهنة المحاسبة والمراجعة وضمان جودة وكفاءة الممارسين للمهنة، وتأكيداً بالتزام الهيئة لمكافحة مثل هذه الانتهاكات وضمان توظيف أصحاب المؤهلات الموثوقة في مجال المراجعة والمحاسبة.

يذكر أنه من أبرز أدوار الهيئة في تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة هو منح العضوية للمنتسبين للمهنة بهدف تعزيز الانتماء لمجتمع محاسبي موثوق وقادر على القيام بأدواره بمهنية وكفاءة عالية.

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عن الكاتب:
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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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