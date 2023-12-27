المراجعين والمحاسبين تُحيل عدداً من المتقدمين لعضويتها للنيابة العامة

إكتشفت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين عدداً من الشهادات المزورة والمقدمة من قبل عدد من المتقدمين لعضويتها من أصحاب المؤهلات العلمية.

شعار الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين_مصدر الصورة: منصة إكس

وبناءًا على ذلك تم رفض منح العضوية لهؤلاء الأشخاص وإحالتهم للنيابة العامة بحكم الاختصاص، وذلك للحد من استخدام وتقديم الشهادات المزورة وضمان سلامة ومصداقية الوثائق والمعلومات الواردة للهيئة.

وتواصل الهيئة جهودها في تعزيز شفافية ونزاهة أعمالها من خلال اتخاذ إجراءات حازمة، وجاء هذا الإجراء حمايةً لمهنة المحاسبة والمراجعة وضمان جودة وكفاءة الممارسين للمهنة، وتأكيداً بالتزام الهيئة لمكافحة مثل هذه الانتهاكات وضمان توظيف أصحاب المؤهلات الموثوقة في مجال المراجعة والمحاسبة.

يذكر أنه من أبرز أدوار الهيئة في تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة هو منح العضوية للمنتسبين للمهنة بهدف تعزيز الانتماء لمجتمع محاسبي موثوق وقادر على القيام بأدواره بمهنية وكفاءة عالية.