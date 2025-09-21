أخبار السعودية

المدينة المنورة تتجهز لإستقبال الدورة الـ21 لمؤتمر أصحاب الأعمال والمُستثمرين العرب

آياتي خيري

تستقبل غرفة المدينة المنورة يوم 29 سبتمبر الجاري أعمال “الدورة الـ21 لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب” و”القمة الاقتصادية الثانية للقطاع الخاص العربي”، وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية، واتحاد الغرف العربية، واتحاد الغرف السعودية.

ويٌعقد المؤتمر تحت عنوان “تعزيز الوصول العربي: لوجستيات متقدمة لاقتصاد مستدام”، بمشاركة نخبة من أصحاب الأعمال والمستثمرين؛ بهدف بحث سبل دعم الشراكات الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة.

وتقام أعمال المؤتمر في قاعة الأمير فيصل بن سلمان بمقر غرفة المدينة المنورة، وللتسجيل يمكن زيارة حسابات الغرفة على منصات التواصل الاجتماعي.

