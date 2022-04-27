المخالفات المرورية كيفية الإستعلام برقم الهوية أو رقم لوحة السيارة وطريقة الدفع

تقدم وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية للمواطنين والمقيمين، خدمات مميزة تسهل على مستخدمين منصة أبشر عملية الإستعلام عن المخالفات المرورية، دون الذهاب إلى إدارة المرور وذلك عبر موقع أبشر الإلكتروني، ومعرفة نوع المخالفة ووقت حدوثها وقيمة المخالفة، وبالتالى سنتعرف على خطوات الإستعلام عن المخالفات المرورية وطريقة الدفع.

طريقة الإستعلام عن المخالفات المرورية:

أولا الولوج إلى منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوازرة الداخلية بالمملكة العربية السعودية.

الدخول إلى الصفحة الرئيسية من خلال إدخال البيانات رقم الهوية الوطنية للمواطن السعودي ورقم الإقامة للمقيم بأراضي المملكة، وكذلك إدخال الإسم الشخصي للمستخدم.

بعد تسجيل الدخول يجب اختيار قسم الخدمات المرورية من خلال تطبيق أبشر.

وبالتالى النقر على كلمة المخالفات المرورية.

ثم إدخال رقم الهوية أو رقم رخصة السيارة أو إدخال إسم صاحب السيارة، ثم يجب التأكد من البيانات التي تم إدخالها من المستخدم.

وبعد ذلك يجب إدخال رمز التحقق الظهر بالشاشة.

وبالتالى النقر على إستعلام المخالفات.

وأخيرا إذا كانت توجد مخالفة على المستخدم ستظهر جميع تفاصيل المخالفات، نوع المخالفة نوعية السيارة ورقم اللوحة وتوقيت حدوث المخالفة وقيمة المخالفة أيضا.

خطوات دفع قيمة المخالفات المرورية:

الولوج للموقع الرسمي أبشر.

تسجيل الدخول وكتابة إسم المستخدم وكلمة المرور ، في

حالة لم يكن لديك حساب على موقع أبشر قم بإنشاء حساب باتباع الخطوات.

ثم بعد ذلك اختيار خدمة المخالفات المرورية.

ثم التوجه إلى خدمة الدفع وتحديد طريقة الدفع الخاصة بك.

وأخيرا استمر في إجراءات الدفع حتى تتم عملية دفع رسوم المخالفة بنجاح.

ماهو رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية: