خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة إلكترونيا من منصة أبشر

سمر رأفت

يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة إلكترونيا ومن الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية السعودية تسعى إلى توفير كافة الخدمات بشكل إلكتروني إلى المواطنين لتسهيل الحصول على الخدمات بدون الحاجة إلى النزول من المنزل بالإضافة إلى العمل على توفير جميع سبل الراحة والأمان لمواطنيها والمقيمين على أرضها ومن ضمن هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة إلكترونيا من خلال منصة أبشر والتي تعتبر واحدة من أهم المنصات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية كما أنها يتم تطويرها من خلال مركز المعلومات الوطني وتوفر للكثير من العمال فرص توظيف متمثلة في مركز المعلومات الوَطني، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة إلكترونيا من خلال منصة أبشر.

المخالفات المرورية برقم اللوحة
المحتويات
خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة
خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية
أرقام الاستعلام عن المخالفات المرورية

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

المخالفات المرورية برقم اللوحة

هناك عدد من الخطوات التي يجب اتباعها للاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة إلكترونيا من منصة أبشر وهي:

خطوات تجديد الهوية الوطنية إلكترونيا من خلال منصة أبشر والشروط المطلوبة

شروط وخطوات إسقاط السيارات القديمة من منصة أبشر بدون رسوم

  • في البداية يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر من خلال الرابط التالي: https://www.absher.sa/portal/landing.html
  • الدخول إلى الصفحة الرئيسية واختيار أبشر أفراد.
  • تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
  • الدخول إلى القائمة الرئيسية واختيار خدماتي.
  • اختيار خدمة المركبات وإدخال كلمة المرور.
  • اختيار المخالفات المرورية وإدخال رقم اللوحة.
  • التأكد من كافة البيانات التي تم إدخالها ثم الضغط على الاستعلام.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية من خلال الخطوات التالية:

  • في البداية يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر من خلال الرابط التالي: https://www.absher.sa/portal/landing.html
  • الدخول إلى الصفحة الرئيسية واختيار أبشر أفراد.
  • تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
  • اختيار المخالفات المرورية وإدخال رقم الهوية الوطنية.
  • الضغط على المخالفات المرورية الغير مسددة.

أرقام الاستعلام عن المخالفات المرورية

المخالفات المرورية برقم اللوحة

يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية بشكل سريع أيضًا من خلال خدمة الخط الساخن التي وضعتها وزارة الداخلية لتسهيل معرفة المخالفات:

  • الاتصال على الخط الساخن 989.
  • الضغط على رقم 1.
  • تأكيد الاختيار والضغط على رقم 1 مرة أخرى.
  • إدخال رقم السجل المدني ثم اضغط # للتأكيد.
  • تصل رسالة هاتفية بها كل البيانات الخاصة بالمخالفات.
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سمر رأفت

أنا سمر رأفت أعمل مدرسة أطفال، هوايتي كتابة المقالات وقراءة الروايات وأحب الكتابة في المجال التقني وكل ما يتعلق بالسعودية


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