خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة إلكترونيا من منصة أبشر

يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة إلكترونيا ومن الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية السعودية تسعى إلى توفير كافة الخدمات بشكل إلكتروني إلى المواطنين لتسهيل الحصول على الخدمات بدون الحاجة إلى النزول من المنزل بالإضافة إلى العمل على توفير جميع سبل الراحة والأمان لمواطنيها والمقيمين على أرضها ومن ضمن هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة إلكترونيا من خلال منصة أبشر والتي تعتبر واحدة من أهم المنصات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية كما أنها يتم تطويرها من خلال مركز المعلومات الوطني وتوفر للكثير من العمال فرص توظيف متمثلة في مركز المعلومات الوَطني، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة إلكترونيا من خلال منصة أبشر.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

هناك عدد من الخطوات التي يجب اتباعها للاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة إلكترونيا من منصة أبشر وهي:

في البداية يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر من خلال الرابط التالي: https://www.absher.sa/portal/landing.html

الدخول إلى الصفحة الرئيسية واختيار أبشر أفراد.

تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

الدخول إلى القائمة الرئيسية واختيار خدماتي.

اختيار خدمة المركبات وإدخال كلمة المرور.

اختيار المخالفات المرورية وإدخال رقم اللوحة.

التأكد من كافة البيانات التي تم إدخالها ثم الضغط على الاستعلام.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية من خلال الخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر من خلال الرابط التالي: https://www.absher.sa/portal/landing.html

الدخول إلى الصفحة الرئيسية واختيار أبشر أفراد.

تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار المخالفات المرورية وإدخال رقم الهوية الوطنية.

الضغط على المخالفات المرورية الغير مسددة.

أرقام الاستعلام عن المخالفات المرورية

يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية بشكل سريع أيضًا من خلال خدمة الخط الساخن التي وضعتها وزارة الداخلية لتسهيل معرفة المخالفات: