أخبار السعودية

المحكمة العليا بالسعودية تدعو المواطنين لتحري رؤية هلال شهر شوال يوم الخميس

أوس

دعت المحكمة العليا في السعودية، الجمعة، إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس المقبل 29 / 9 / 1444 هجري.

وجاء في بيان المحكمة العليا أنها تطلب من عموم المسلمين في جميع أنحاء السعودية تحرّي رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس 29 / 9 / 1444هجري -حسب تقويم أم القرى- الموافق 20 / 4 / 2023ميلادي.

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وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته على الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكَّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

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أوس

الشغف هي الطاقة التي لا تفنى لدى الانسان، وأنا شغفي الكتابة، أنا عبدالرحمن الحجة طالب سنة رابعة في كلية الهندسة المدنية جامعة البعث، حائز على عدّة شهادات في التنمية البشرية ودراسة السلوك الإنساني، أعمل في مجال التجارة الإلكترونية ومهتم بكل طرق تحقيق الإستقلال المالي إنطلاقا من العمل عبر الإنترنت.

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