المجلس الصحي السعودي يتخذ عدة قرارات هامة للنظام الصحي

إتخذ المجلس الصحي السعودي، عدد من القرارات التي لها بالغ الأثر على القطاع والنظام الصحي وتلبي الاحتياجات الصحية للمستفيدين، وتحقق العديد من الإنجازات الوطنية منها؛ قرار السياسة الوطنية للمسح الوطني لاضطراب طيف التوحد، الذي جاء لتنظيم وتشريع الخدمات المقدمة لذوي اضطرابات النمو والسلوك في المملكة، وذلك بالتنسيق مع القطاعات الصحية والجهات ذوات العلاقة.

شعار وزارة الصحة السعودية _ مصدر الصورة: صحيفة سبق

تعليق المدير العام للمركز الوطني لاضطرابات النمو

وفي هذا السياق تحدث المدير العام للمركز الوطني لاضطرابات النمو الشامل الدكتور أحمد بن محمد أبوعباة، قائلًا أن هذه السياسة الوطنية تعمل على تنفيذ إجراءات منظمة لاكتشاف اضطراب طيف التوحد في مراكز الرعاية الصحية الأولية في مرحلة مبكرة، وإحالتها إلى العيادات المتخصصة لتأكيد التشخيص وتقديم الدعم الطبي.

وأشار أبو عباة إلى أن القرار يجعل جميع القطاعات الصحية التي تقدم خدمات رعاية صحية أولية أو طب أسرة ومجتمع في المملكة ملزمة، حيث يتم تسجيل جميع الحالات المشخصة بطيف التوحد في السجل الوطني لاضطرابات طيف التوحد التابع للمجلس الصحي السعودي، وذلك حسب التدرج في تطبيق هذه السياسة الوطنية.

وفي ذات الإطار أكد الدكتور أبوعباة أن من مخرجات السياسة التي يعمل عليها المجلس الصحي السعودي؛ إجراء خدمات الكشف المبكر (screening) لاضطراب طيف التوحد عند عمر 16 – 30 شهراً؛ باستخدام Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised: M-CHAT- R، وكذلك إجراء التقييم الإكلينيكي المكثف والشامل حسب الدليل الوطني للإجراءات الإكلينيكية لتشخيص اضطراب طيف التوحد.

يذكر أن السياسة الوطنية للمسح الوطني لاضطراب طيف التوحد، تهدف لاكتشاف وتشخيص الحالات في سن مبكرة، وتسجيل جميع الحالات المؤكدة في السجل الوطني لاضطرابات طيف التوحد التابع للمجلس الصحي السعودي.

المجلس الصحي السعودي

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الصحي السعودي، هو مؤسسة سعودية صحية تعمل على التكامل والتنظيم الدائم مابين الجهات والقطاعات الصحية المختلفة في المملكة.

ومن أبرز إختصاصات المجلس:

أ. إعداد استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة.

ب. وضع التنظيم الملائم لتشغيل المستشفيات التي تديرها الوزارة والجهات الحكومية الأخرى، بحيث تدار وفق أسس الإدارة الاقتصادية ومعايير الأداء والجودة النوعية.

ج. وضع وإقرار سياسة التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المختصة بتقديم خدمات الرعاية الصحية،.

د.تقويم السياسات والخطط الصحية ومراجعتها بصفة دورية.