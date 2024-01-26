المالية السعودية تقرر تأخير صرف رواتب يناير لهذا الموعد.. السبب

اقترب لهذا الشهر موعد صرف رواتب يناير 2024، حيث من المقرر أن تقوم وزارة المالية بالمملكة خلال الساعات المقبلة، بالبدء في إيداع الرواتب بحسابات العاملين البنكية بمختلف المؤسسات التابعة للدولة، ولكن بعض الأنباء التي تم نشرها بالفترة الأخيرة من خلال بعض المواقع الإخبارية تشير، إلى أن الرواتب لهذا الشهر سيتم تأخيرها، بالمقارنة بالموعد الذي يتم فيه صرف الرواتب بصورة شهرية.

المالية السعودية تقرر تأخير صرف رواتب يناير لهذا الموعد

المالية السعودية تقرر تأخير صرف رواتب يناير لهذا الموعد

ومن جانبها، كانت وزارة المالية بالمملكة قد حددت موعد صرف الرواتب للموظفين عن شهر يناير 2024، وكان من المفترض أن تقوم الوزارة بصرف رواتب العاملين بحلول يوم 27 من كل شهر ميلادي، ولكن مع مصادفة موعد الصرف ليناير، إجازة رسمية، فمن المقرر أن يتم تأخير موعد الصرف ليوم الأحد الموافق 28 يناير 2024، وبهذا ستبدأ الوزارة مع حلول يوم 28، إيداع الرواتب بحسابات العاملين.

الاستعلام عن الراتب منصة اعتماد

وتسمح منصة اعتماد وهي منصة رسمية تابعة لحكومة المملكة وبكل سهولة، بالاستعلام عن الراتب بخطوات بسيطة، وجاءت خطوات الاستعلام عن الراتب، من خلال الخدمة الإلكترونية، باتباع الخطوات التالية: