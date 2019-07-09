المؤسسة العامة للتقاعد… تُعلن عن إيداع الأموال البنكية للمتقاعدين 14 يوليو الجاري

المؤسسة العامة للتقاعد تعلن عن ميعاد صرف معاش التقاعد عبر الحساب البنكي لكل مستفيد بداية من 14 يوليو الجاري حتي نهاية الشهر، كما أكدت شؤون المتقاعدين أن هذا الأجراء سوف يكون نافذا لحلات صرف الأموال لكل مستفيد ولن يتم قبول وكيل لصرف نصيب أي معاش متقاعد، كما يجب تزويد مؤسسة التقاعد بجميع البيانات الجديدة والحسابات البنكية حتي يتم إيداع الأموال في الحسابات البنكية بطريقة مباشرة لكل مستفيد، وجاء هذا الأمر نتيجة إلي انه في حالة انتهاء التوكيل الشرعي الخاص بالوكيل قد يؤدي إلى منع صرف المعاشات التقاعدية حتي يتم إدراج الحسابات البنكية الخاصة بالمتقاعد وتجديد التوكيل الخاص بالوكيل.

مصلحة التقاعد

أكدت مصلحة التقاعد أن جميع المستفيدين من معاشات المؤسسة يمكنهم الدخول علي موقع المؤسسة العامة للتقاعد أو من خلال زيارة احد فروع المؤسسة من اجل تقديم رقم الحساب البنكي الخاص بهم، يأتي هذا الأجراء من اجل تسهيل صرف المعاش إلى المستفيدين واختصار دورة العمل والوقت الكبير حتي يتم صرف المعاش بطريقة مباشرة إلى المستفيدين والمستحقين في وقت قصير وبصورة مستمرة، كما تعد هذه واحدة من اهم الخطوات التي تعمل عليها مؤسسة التقاعد من اجل إلغاء عملية الوقت الطويل في صرف الأموال وتحسين الخدمات الداخلية الخاصة بشؤون المتقاعدين حاليا كما سوف يتم إنشاء خدمات جديدة وعمل الكثير من الخدمات الأكثر مرونة والتي تعمل علي حل الكثير من المشكلات وتسهيل عملية صرف المعاش التقاعدي.